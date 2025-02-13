Полицейский во время погони сбил насмерть мать четверых детей

В Саратовской области у села Павловка инспектор патрульной службы полиции на высокой скорости сбил насмерть переходившую дорогу женщину. Инспектор с коллегами «ездили по району в поисках пьяных водителей, погнались за зерновозами», в результате погибла мать четверых детей, рассказало местное информагентство «Взгляд-Инфо».

Саратовская областная госавтоинспекция утром сообщила, что автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 43-летнего мужчины сбил насмерть 34-летнюю женщину. Женщина «переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», уточнили в ГИБДД.

Через полтора часа очевидцы рассказали информагентству «Взгляд-Инфо», что «Шкода» была служебной машиной полиции, в которой были сотрудники дорожно-патрульной службы. Очевидцы прислали в редакцию фотографии с места аварии, на которых видно, что у полицейского автомобиля практически полностью разбита вся передняя часть.

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В администрации Марксовского района, где произошла авария, изданию рассказали, что за рулем «Шкоды» был инспектор Владимир Ахтанов. Около семи утра сотрудники ДПС искали на дорогах пьяных водителей, заподозрили водителей нескольких зерновозов, а затем «в условиях плохой видимости и на высокой скорости Ахтанов мог не заметить пешехода», сказал собеседник «Взгляд-Инфо».

В саратовском управлении Следственного комитета сообщили, что возбудили уголовное дело по факту смерти по неосторожности в результате ДТП (статья 264 УК).

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«Знакомые погибшей рассчитывают, что следствие будет объективным и беспристрастным. Ахтановы в Марксовском районе — фамилия очень известная, один из членов влиятельного семейства является судьей. Знакомые также рассчитывают, что следователи подробно изучат и другие инциденты с участием этого инспектора ДПС», — рассказал информагентству собеседник журналистов в районной администрации.

По словам районного чиновника, погибшая мать четверых детей работала дояркой в местном племенном заводе «Трудовой».