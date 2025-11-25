EN
СМИ: в России новый мирный план сочли «провальным»

2 минуты чтения 13:05 | Обновлено: 15:10
Российские чиновники оценили переработанный в ходе переговоров в Женеве мирный план США по Украине как «провальный». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Агентство не привело других подробностей. При этом накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не видели переработанный вариант документа, в котором, как сообщалось ранее, из 28 пунктов осталось только 19.

Как пишет Politico со ссылкой на два анонимных источника, в новом варианте мирного соглашения были изменены пункты, касающиеся территориальных вопросов, в частности передачи России Донбасса.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
По данным ABC News, из документа также убрали пункт об амнистии для России за военные преступления в ходе войны и об ограничениях будущей численности украинской армии. Изначально численность ВСУ предлагалось ограничить до 600 тысяч человек.

Также, как пишет The Washington Post, из плана убрали пункты относительно российско-американского сотрудничества. По данным издания, они не касались Украины напрямую, и представители США и Украины договорились не включать их в документ, чтобы Владимир Зеленский не был вынужден подписывать соглашение с положениями, не имеющими отношения к его стране.

Ранее стало известно, что из плана также был убран пункт об использовании около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. В изначальном плане Трампа предполагалось, что эти средства должны быть инвестированы в восстановление Украины, а 50% прибыли от этих мер должны были получить США.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Неназванные украинские чиновники рассказали The Washington Post, что изменения, которых удалось добиться в ходе переговоров, сделали мирный план «более приемлемым» для Украины. В то же время, по их словам, теперь он может быть «менее приемлемым» для России. Издание называет эту ситуацию парадоксом, который «уже давно завел в тупик» усилия по прекращению войны.

The Washington Post отмечает, что Зеленский не уполномочил никого, кроме себя, обсуждать территориальные вопросы, что свидетельствует о том, что изначальные по предложениям из плана Трампа о передаче России Донбасса не было достигнуто значительного прогресса. Тем временем секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Зеленский должен встретиться с Трампом в «ближайшую возможную дату в ноябре», чтобы завершить обсуждение мирного плана.

Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

