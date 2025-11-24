EN
Мирный план Трампа изменили

07:41

По итогам прошедших в швейцарской Женеве переговоров делегаций США и Украины стороны разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Об этом говорится в совместном заявлении американского Белого дома и Офиса президента Украины.

В документе отмечается, что украинская сторона осталась удовлетворена тщательным рассмотрением в ходе встречи всех основных проблем — гарантий безопасности, долгосрочного экономического развития, защиты инфраструктуры, свободы судоходства и политического суверенитета. Киев выразил признательность за «структурированный подход, который позволил учесть их замечания в каждом компоненте формирующейся основы урегулирования».

В свою очередь, американская сторона назвала прошедшие переговоры конструктивными, целенаправленными и основанными на уважении. В Вашингтоне отметили, что такой характер переговоров подчеркнул «общую приверженность достижению справедливого и прочного мира».

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

Как утверждает Белый дом, после представленных на встрече изменений и разъяснений украинская сторона сочла, что нынешний проект мирного плана отражает национальные интересы Украины и обеспечивает «надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе».

«Они подчеркнули, что усиленная архитектура гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по ненападению, энергетической стабильности и реконструкции в значительной степени отвечает их основным стратегическим требованиям», — говорится в заявлении.

По итогам встречи представители Киева и Вашингтона договорились продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать «тесный контакт» с европейскими партнерами. При этом в заявлении отмечается, что «окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и Соединенных Штатов».

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Ранее СМИ опубликовали разработанный США совместно с Россией мирный план, представленный американским президентом Дональдом Трампом. В публикациях документ называли «полной капитуляцией» Украины, отмечая, что он содержит множество уступок со стороны Киева, в частности, утрату территорий, сокращение численности и вооружения армии, а также отказ Украины от попыток получить ядерное оружие и вступить в НАТО.

Позже стало известно, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант соглашения, основанный на представленном США плане. В европейском документе не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тысячами бойцов вместо 600 тысяч.

