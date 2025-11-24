СМИ: план Трампа по Украине лишился пункта о замороженных активах России

В обновленной версии мирного плана по Украине исключен пункт об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, из проекта соглашения исключили положения, предполагающие использование около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Изначально план предполагал их инвестирование в возглавляемые США меры по восстановлению и развитию Украины, с распределением 50% прибыли в пользу американской стороны. Оставшуюся часть замороженных активов планировалось направить в отдельный американо-российский инвестиционный фонд.

Источник Bloomberg сообщил, что советники европейских лидеров по национальной безопасности добились «значительного прогресса», сократив первоначальный план до перечня ключевых пунктов, направленных на прекращение огня. Часть положений решили временно исключить и обсудить их в дальнейшем.

Ранее представители офиса президента Украины заявили, что первоначальный вариант из 28 пунктов «больше не существует». По информации Financial Times, документ был сокращен до 19 пунктов, однако содержание изменений не раскрывалось. Корректировка документа проведена по итогам консультаций США с Украиной и европейскими партнерами. Российские власти ранее сочли предложения в первоначальном американском плане приемлемыми.

Днем 24 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появления альтернативного мирного соглашения. По его словам, Москва пока не получила официальной информации о корректировках в американском плане. Он также добавил, что Россия остается открытой к переговорам и ждет разъяснений.