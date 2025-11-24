EN
Политика

Кремль отреагировал на изменения в мирном плане Трампа

2 минуты чтения 12:56 | Обновлено: 13:14
Кремль отреагировал на изменения в мирном плане Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила официальной информации о корректировках в американском плане по украинскому урегулированию. При этом он подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорам и ждет дальнейших разъяснений.

«Мы пока не видели никакого плана. Мы читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получили», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее администрация США сообщала о разработке плана по украинскому урегулированию, уточнив, что детали пока не раскрываются, так как работа над документом еще не завершена.

В свою очередь, в Кремле подтвердили, что Россия по-прежнему открыта для переговоров. Ожидается, что дальнейшие шаги могут зависеть от поступления официальной информации от США.

На прошлой неделе, 21 ноября, Владимир Путин на совещании Совбеза отметил, что американский план в перспективе мог бы стать основой окончательного мирного урегулирования. Вместе с тем он указал, что предметного обсуждения этого предложения с Россией пока нет, что он связал с позицией Киева и европейских союзников Украины.

Об изменениях, которые американская и украинская рабочие группы внесли в мирный план Трампа стало известно утром 24 ноября. Американский госсекретарь Марко Рубио также сообщил, что президент США Дональд Трамп может сдвинуть срок на одобрение Киевом предложенного им мирного плана.

Фото:Sefa Karacan / Anadolu / Reuters

