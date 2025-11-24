EN
Криминал

Подросток с ножом напал на охранника ТЦ и полицейских в Москве

2 минуты чтения 11:45

В Москве силовики задержали подростка, напавшего с ножом на охранника одного из столичных ТЦ. В ходе его задержания пострадали также два полицейских. Сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы. 

В сети распространилось видео нападение, снятое камерами в ТЦ. На кадрах видно, как молодой человек подходит к охраннику торгового центра и наносит ему два удара ножом в спину, после чего убегает.

По данным прокуратуры, нападение произошло 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Силовикам удалось установить личность нападавшего — им оказался подросток 2008 года рождения, чье имя ведомство не называет.

«В момент задержания [подозреваемый] оказал активное сопротивление, достал нож и причинил ранения двум полицейским, применив таким образом насилие в отношении представителей власти», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство ( ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК) и применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК).

В сообщении также отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Южного административного округа Москвы, а сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

30 сентября в Москве уволенный сотрудник «Сбера» напал на свою бывшую начальницу с ножом и убил ее прямо на рабочем месте. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый в убийстве мужчина 1985 года рождения задержан. Согласно предварительным данным, мотивом преступления послужили «личные неприязненные отношения» между нападавшим и его жертвой.

