EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Сотрудник банка убил свою начальницу в Москве

2 минуты чтения 15:17 | Обновлено: 15:35

В Москве 30 сентября мужчина напал с ножом и смертельно ранил свою начальницу — заместителя руководителя филиала «Сбера». Нападавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в отделении банка, расположенного на улице Автозаводской. Сообщается, что сотрудник филиала ударил ножом свою начальницу. Женщина погибла на месте происшествия.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — рассказали в СК.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК). 

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый — мужчина 1985 года рождения, а убитой было 39 лет. Согласно предварительным данным, сотрудник ударил начальницу ножом «на почве личных неприязненных отношений».

«Москва онлайн» пишет, что убийство совершил бывший сотрудник «Сбера» прямо в отделении банка. Территорию вокруг филиала оцепили силовики. Издание также опубликовало видео, на котором, как сообщается, супруг погибшей пытался прорваться с пистолетом в отделение банка, но его остановили сотрудники Росгвардии.

«Дайте супругу увидеть! Ограбление было? Что было? Может кто-нибудь что-нибудь сказать?» — крикнул он силовикам.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», супруга убитой уговорили покинуть место происшествия. «Что прямо ножом? Прямо подошел и убил ножом? Как это произошло? Расскажите мне, я хочу об этом знать!» — спрашивал он у полицейских перед тем, как уехать.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» добавил, что супруги воспитывали девятилетнего сына. Погибшей, как отмечается, оказалась 39-летняя Наталья Паскова. Подозреваемый — 40-летний Константин Топоров, которого «собирались уволить» из-за постоянных скандалов и конфликтов с коллегами.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

«Москва онлайн» сообщает, что сотрудников «Сбера», работавших сегодня на смене в банке, в настоящее время увозят на допрос. К отделению банка также была доставлена машина ГБУ «Ритуал», занимающейся похоронными и ритуальными услугами, чтобы забрать тело погибшей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram