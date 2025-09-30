Сотрудник банка убил свою начальницу в Москве

В Москве 30 сентября мужчина напал с ножом и смертельно ранил свою начальницу — заместителя руководителя филиала «Сбера». Нападавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в отделении банка, расположенного на улице Автозаводской. Сообщается, что сотрудник филиала ударил ножом свою начальницу. Женщина погибла на месте происшествия.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — рассказали в СК.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК).

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый — мужчина 1985 года рождения, а убитой было 39 лет. Согласно предварительным данным, сотрудник ударил начальницу ножом «на почве личных неприязненных отношений».

«Москва онлайн» пишет, что убийство совершил бывший сотрудник «Сбера» прямо в отделении банка. Территорию вокруг филиала оцепили силовики. Издание также опубликовало видео, на котором, как сообщается, супруг погибшей пытался прорваться с пистолетом в отделение банка, но его остановили сотрудники Росгвардии.

«Дайте супругу увидеть! Ограбление было? Что было? Может кто-нибудь что-нибудь сказать?» — крикнул он силовикам.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», супруга убитой уговорили покинуть место происшествия. «Что прямо ножом? Прямо подошел и убил ножом? Как это произошло? Расскажите мне, я хочу об этом знать!» — спрашивал он у полицейских перед тем, как уехать.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» добавил, что супруги воспитывали девятилетнего сына. Погибшей, как отмечается, оказалась 39-летняя Наталья Паскова. Подозреваемый — 40-летний Константин Топоров, которого «собирались уволить» из-за постоянных скандалов и конфликтов с коллегами.

«Москва онлайн» сообщает, что сотрудников «Сбера», работавших сегодня на смене в банке, в настоящее время увозят на допрос. К отделению банка также была доставлена машина ГБУ «Ритуал», занимающейся похоронными и ритуальными услугами, чтобы забрать тело погибшей.