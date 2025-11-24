EN
Политика

Зеленский заявил о критическом моменте для Украины

2 минуты чтения 15:18

Украина находится в критическом моменте и активно ведет переговоры с США и европейскими партнерами по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив политическое давление и необходимость поиска компромиссов. Его слова передает «РБК-Украина»

«Мы будем и дальше работать с нашими партнерами, особенно с США, и искать компромисс, который усилит, а не ослабит нас», — сказал Зеленский, назвав основной проблемой требования России.

Он также добавил, что украинская делегация по-прежнему будет объяснять, «насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все якобы побеждено само собой», — подчеркнул украинский лидер. Кроме того, Зеленский отметил, что на фоне переговорного процесса усилилось политическое давление, а в СМИ наблюдается «много шума». 

Три дня назад он предупредил о сложном выборе, который может встать перед Украиной в связи с мирной инициативой США. По его словам, речь идет о риске «потери достоинства» или потере ключевого партнера, а также угрозе тяжелой зимы и новых рисков.

Американская сторона предложила мирный план из 28 пунктов. В первоначальной версии документа предусматривались сокращение численности украинской армии до 600 тысяч человек, отказ от вступления в НАТО, вывод украинских войск из подконтрольных им районов Донбасса и признание де-факто российскими аннексированных Крыма, Донецка и Луганска. Ситуацию в Херсонской и Запорожской областях в документе предлагалось «заморозить» по линии соприкосновения.

Позже Киев и Вашингтон провели переговоры по проекту мирного соглашения, после которых черновик был изменен. Как сообщало «РБК-Украина», многие положения были согласованы, а вопросы территориального спора и интеграции Украины в НАТО оставлены для обсуждения президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Первоначальный дедлайн по согласованию мирного плана был сдвинут.

Ранее 21 ноября Владимир Путин заявил, что американский план может стать основой для урегулирования. Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 ноября уточнил, что Россия не видела обновленный документ и знакома лишь с заявлениями по итогам дискуссий.

