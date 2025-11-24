Вашингтон допустил изменение дедлайна для одобрения мирного плана Трампа Киевом

Установленный президентом США Дональдом Трампом срок на одобрение Киевом предложенного США мирного плана может быть изменен. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее глава Белого дома настаивал, чтобы Украина одобрила сделку до 27 ноября.

По словам Рубио, дедлайн одобрения сделки для Киева может быть перенесен на следующую неделю. При этом он отметил, что над мирным соглашением предстоит еще много работать.

Тело на обочине На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше Криминал 21 минута чтения

Глава Госдепартамента США также прокомментировал прошедшие накануне в швейцарской Женеве переговоры американской и украинской делегаций. «Это, пожалуй, самый продуктивный день для нас по этому вопросу, если не за все время нашего взаимодействия, то определенно за очень долгое время», — сказал он, оговорившись, что пока не хочет «объявлять о победе или окончательном решении».

Ранее СМИ опубликовали разработанный США совместно с Россией мирный план, представленный американским президентом Дональдом Трампом. В публикациях документ называли «полной капитуляцией» Украины, отмечая, что он содержит множество уступок со стороны Киева, в частности, утрату территорий, сокращение численности и вооружения армии, а также отказ Украины от попыток получить ядерное оружие и вступить в НАТО.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

Позже стало известно, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант соглашения, основанный на представленном США плане. В европейском документе не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тысячами бойцов вместо 600 тысяч.

По итогам встречи в Женеве Белый дом и Офис украинского президента опубликовали заявление, в котором сообщили, что в ходе переговоров сторонам удалось разработать «обновленную и уточненную» версию мирной сделки. Кроме того, участники встречи договорились «продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни».