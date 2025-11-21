Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам по поводу мирного плана, разработанного США, в котором заявил, что страна может оказаться «перед сложным выбором».

«Сейчас один из самых тяжелых моментов в нашей истории. Украина может оказаться перед очень тяжелым выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас ждут ответа», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в 2019 году, придя на пост президента, Зеленский пообещал «всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан». По его словам, Украина не намерена делать «громких заявлений» и продолжит «спокойно» работать с США и другими партнерами.

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать», — продолжил Зеленский.

Он также отметил, что следующая неделя для Украины будет «непростой» и «насыщенной на события». «Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать единственно внутри страны ради нашего мира. Ради нашего достоинства. Ради нашей свободы», — заключил Зеленский.

Как пишет «Суспiльне» со ссылкой на источник в администрации Зеленского, менее чем за час до публикации обращения завершился его разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По данным журналиста Axios Барака Равида, Зеленский и Вэнс обсудили предложенный США мирный план.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвонился также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. В ходе разговора они отвергли ключевые положения мирного плана США и пришли к выводу, что «отправной точкой» для любых мирных переговоров должна послужить нынешняя линия фронта.

Мирный план США состоит из 28 пунктов. В нем в частности идет речь о сокращении численности украинской армии, признании аннексированного Крыма, а также Донецка и Луганска российскими территориями, запрете на размещение миротворцев стран НАТО в Украине, обмене военнопленными и других пунктах.