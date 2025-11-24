EN
Адольф Гитлер заявил о намерении победить на выборах в Намибии

2 минуты чтения 22:52

Политик Адольф Гитлер Уунона руководит округом Омпунджа в Намибии с 2004 года и сейчас участвует в очередных региональных выборах. По данным избирательной комиссии Намибии, Гитлер рассчитывает добиться уверенной победы на голосовании, которое назначено на 26 ноября. Об этом сообщают Bild и Daily Mail.

Гитлер получил широкую известность еще в 2020 году, когда его имя привлекло внимание международной прессы. Тогда он одержал убедительную победу, набрав 1196 голосов против 213 у соперника.

Политик неоднократно пояснял, что действительно был назван в честь диктатора Адольфа Гитлера. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Вероятно, он не понимал, за что выступал Адольф Гитлер. В детстве я считал это имя совершенно обычным. Только повзрослев, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир», — рассказывал ранее 59-летний Гитлер.

Он также пояснил, что не связывает свое имя с идеологией или действиями нацистского лидера и использует сокращенную форму — Адольф Уунона. При этом Гитлер отмечал, что менять имя официально уже поздно, так как оно значится во всех документах.

В ходе прошлой избирательной кампании его имя частично скрывали в правительственной газете, где оно было напечатано как «Adolf H», хотя на официальном сайте результаты публиковались полностью.

Намибия, где живет небольшая немецкоязычная община, была немецкой колонией с 1884 года до окончания Первой мировой войны и называлась Германская Юго-Западная Африка. Из-за этой исторической связи некоторые жители страны носят немецкие имена. Затем управление этой территорией перешло к Южно-Африканскому Союзу. А в 1990 году Намибия стала независимой.

