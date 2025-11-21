Раскрыты все пункты нового мирного плана по Украине

Мирный план по Украине американского президента Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, опубликовал украинский народный депутат Алексей Гончаренко. Документ затрагивает вопросы военного сотрудничества, экономические аспекты и восстановление Украины, а также положение России в мировой системе.

Гончаренко утверждает, что план Трампа содержит восемь разделов. В первом прописаны гарантии безопасности и политический статус Украины. Так, Киев получит гарантии безопасности от США, но с некими условиями. Украина, в свою очередь, должна прописать отказ от вступления в НАТО в Конституции страны, а НАТО подтвердить, что Украина никогда не станет членом альянса.

Также, судя по опубликованному документу, численность ВСУ предлагается ограничить до 600 тысяч человек и подтвердить статус Украины как безъядерного государства.

Во втором блоке рассматриваются территориальные вопросы. Так, аннексированные Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. В Херсоне и Запорожье конфликт «замораживается» по линии фронта. Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной де-факто под контролем России. Пр этом обе стороны обязуются не менять границы силой.

Третий раздел касается военных договоренностей. НАТО будет запрещено размещать войска в Украине, но истребители альянса могут базироваться в Польше. В документе говорится о налаживании диалога по безопасности между США, НАТО и Россией, а также о создании американо-российской рабочей группе. Кроме того, Россия обязуется юридически зафиксировать политику ненападения на Украину и Европу.

В экономическом блоке отмечается, что США и Европа инвестируют в восстановление Украины. На эти же цели пойдут 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Также в документе есть пункт о том, что Европа направит на эти цели еще 100 миллиардов. Оставшиеся замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты. Также будет создан Фонд развития Украины, который будет заниматься вопросами инвестиций в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Следующий блок посвящен гуманитарным вопросам. План Трампа предполагает обмен военнопленными по формуле «все на всех», а также возвращение гражданских и детей. Кроме того, в документе говорится о создании гуманитарных и образовательных программ о толерантности и о воссоединении семей.

В документе также затронуты вопросы энергетики и спецобъектов. Запорожскую АЭс планируют запустить под наблюдением МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергия поделить поровну между Киевом и Москвой. Также США предлагают свою помощь в восстановлении украинской газовой инфраструктуры.

Если план Трампа подпишут обе стороны конфликта, то спустя 100 дней после этого в Украине должны пройти выборы президента. Также там предусмотрена полная амнистия всем участникам войны.

Контролировать выполнение всех пунктов будет «Совет мира» под руководством Трампа.За нарушения предусмотрены санкции. После подписания соглашения стороны обязуются немедленно прекратить огонь и отвести войска к согласованным позициям.