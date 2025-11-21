EN
Мир

Черногория объявила о скорых визовых изменениях для россиян

2 минуты чтения 12:21 | Обновлено: 12:22

Черногория планирует ужесточить визовые правила для граждан России, чтобы привести свою политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Об этом в интервью Euronews заявил премьер-министр страны Милойко Спайич.

Спайич рассказал, что его страна в ближайшее время примет меры по адаптации визовой политики в отношении российских граждан. Это, по его словам, должно приблизить государство к стандартам Евросоюза, который ввел более строгие правила выдачи виз россиянам после недавних инцидентов, связанных с атаками дронами.

«Не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», — сказал Спайич.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней, что делает страну популярным направлением. В ЕС ситуация иная. 19 ноября Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи российским гражданам мультивиз в консульствах на территории России.

Черногорский премьер напомнил, что ранее страна уже отменила безвизовые режимы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта, также в целях гармонизации с политикой Евросоюза. Он отметил, что Черногория хочет стать 28 членом ЕС к 2028 году и активно работает над выполнением всех требований.

Премьер добавил, что Черногория должна продолжать техническую и институциональную подготовку к вступлению в ЕС, чтобы приносить «дополнительную ценность» союзу после присоединения.

