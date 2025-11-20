Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» заподозрили в съемке порно с годовалыми детьми

Владимир Колганов. Кадр: сериал «Зовите Ермолова!»

Российский актер Владимир Колганов, снимавшийся в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила», задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в изготовлении распространении детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пресс-служба регионального управления МВД ранее заявила о задержании нескольких человек, подозреваемых в создании порнографических фотоматериалов с участием малолетних. По данным силовиков, они создавали порнографический контент с участием детей в возрасте одного–двух лет. Все это происходило не позднее 2015 года. Сделанные фото, по версии следствия, затем размещались в интернете. В частности, в даркнете и в инстаграме.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

В МВД агентству ТАСС уточнили, что речь идет о двух фигурантах дела. В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и носители информации. На устройствах обнаружили метаданные, подтверждающие публикацию порнографических материалов.

Сообщается, что один из фигурантов публиковал изображения в открытом доступе на своей странице в соцсети, другой ранее хранил сделанные им материалы и тоже размещал их в соцсети. При этом часть снимков, по информации силовиков, публично распространялась в интернете.

Уголовное дело возбуждено по статьям «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «использование несовершеннолетних для создания таких материалов».

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали Криминал 10 минут чтения

В начале ноября в Петропавловске-Камчатском школьного учителя музыки приговорили к десяти годам колонии строгого режима за изготовление и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Обвиняемый инициировал переписки в мессенджере с несовершеннолетними и просил их присылать ему свои интимные фото. Так он собрал целую коллекцию снимков, которыми делился с другими людьми. Свою вину подсудимый признал.