Криминал

Учитель музыки собрал коллекцию порно с детьми и подростками

2 минуты чтения 18:20 | Обновлено: 18:25

В Петропавловске-Камчатском 26-летний преподаватель музыкальной школы приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Сам он также признал вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

Как установило следствие, мужчина в течение нескольких месяцев общался в мессенджере с несовершеннолетней девушкой, о возрасте которой он знал. В ходе переписки он предлагал ей денежное вознаграждение за отправку интимных фото и видео, а затем пересылал полученные материалы своему знакомому. В суде уточнили, что преподаватель также направлял девушке собственные файлы порнографического характера.

При обыске у преподавателя музыки были изъяты электронные устройства, на которых обнаружили более восьми тысяч изображений и видеозаписей с порнографией, в том числе с участием детей и подростков.

Суд признал мужчину виновным по статьям о производстве и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права работать с детьми сроком на 12 лет.

В 2024 году похожая история произошла в Свердловской области. Суд приговорил бывшего учителя музыки Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, изготовлении и распространении порнографических материалов с использованием интернета, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, от его действий пострадали 22 ребенка в возрасте от девяти до двенадцати лет.

00:01
