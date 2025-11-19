EN
Экономика

Стало известно условие продажи «Лукойлом» своих зарубежных активов

2 минуты чтения 10:19

Попавшая под американские санкции крупная российская нефтяная компания «Лукойл» хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, такое условие усложняет продажу активов, так как некоторые покупатели проявляют интерес к покупке только отдельных частей. В этой связи издание полагает, что будущая продажа пройдет в два этапа.

На первом покупатель, которым может стать крупная финансовая компания, приобретет зарубежные активы «Лукойла» единым пакетом, а на втором — распродаст их по частям заинтересованным покупателям.

Еще одним фактором, который делает заключение потенциальной сделки сложнее, является позиция администрации президента США Дональда Трампа. Как утверждает агентство, Белый дом хочет, чтобы зарубежные активы «Лукойла» приобрела американская компания, что ограничивает круг потенциальных покупателей.

Претендентами на покупку иностранных активов российской нефтяной компании Bloomberg называет американские Exxon Mobil и Chevron, а также Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ и американский частный инвестфонд Carlyle.

Как рассказали источники издания, Exxon и Chevron уже изучают возможность покупки доли «Лукойла» в месторождении Западная Курна-2 в Ираке. В свою очередь, Adnoc, по данным агентства, интересуется покупкой других активов российской компании, в частности, в сфере газодобычи в Узбекистане.

О намерении «Лукойла» продать свои зарубежные активы стало известно в конце октября после того, как администрация США ввела санкции против нее и другой крупнейшей российской нефтяной компании — «Роснефти».

В начале ноября о готовности приобрести иностранные активы попавшей под санкции российской компании объявила швейцарская Gunvor. При этом ее глава Торбьерн Торнквист заверил журналистов, что потенциальная сделка предусматривает «полный разрыв» активов с продавцом, к которому они не вернутся даже после окончания войны в Украине.

Однако спустя несколько дней Gunvor под давлением американской администрации отказалась от сделки. После этого агентство Bloomberg писало, что в мире развернулась «настоящая борьба» за зарубежные активы «Лукойла».

