Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» сорвалась

Международная компания Gunvor заявила об отсутствии связей с Россией и отзыве своего предложения о покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», попавшей под американские санкции. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Gunvor в социальной сети X.

Ранее о связях Gunvor с Россией заявило министерство финансов США. Американское ведомство также предупредило компанию о том, что не выдаст ей лицензию до завершения боевых действий в Украине. «Президент Трамп ясно дал понять, что война должна немедленно завершиться», — говорилось в заявлении министерства.

«Заявление Министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно. Gunvor всегда открыто и прозрачно рассказывала о своих владельцах и бизнесе и уже более десяти лет активно дистанцируется от России, прекращает торговлю в соответствии с санкциями, распродает российские активы и публично осуждает войну на Украине», — ответили на это в Gunvor.

«Мы рады возможности добиться исправления этого явного недоразумения. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов “Лукойла”», — добавили там.

О готовности Gunvor выкупить зарубежные активы «Лукойла» стало известно 4 ноября, вскоре после того, как эта компания вместе с «Роснефтью» попала под американские санкции. При этом глава Gunvor Group Торбьерн Торнквист утверждал, что возможная сделка по приобретению международного портфеля российской компании предусматривает его «полный разрыв» с продавцом. Тогда Торнквист пообещал, что эти активы не будут возвращены «Лукойлу» даже после завершения войны в Украине.

Gunvor — международная энергетическая компания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами, нефтеналивными терминалами и танкерами. До 2014 года одним из совладельцев компании был считающийся близким к Владимиру Путину российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Однако за день до введения против него американских санкций он продал свою долю в 43,5% акций Gunvor Торнквисту.

Как отмечает РБК, после появления в прессе сообщений об отзыве предложения Gunvor о покупке зарубежных активов «Лукойла» акции российской компании упали на торговой сессии 7 ноября упали более, чем на 4%.