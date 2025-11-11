EN
Экономика

В мире началась «настоящая борьба» за активы «Лукойла»

2 минуты чтения 17:56

Правительства стран Европы и Ближнего Востока стараются обеспечить бесперебойную работу объектов нефтяной промышленности, принадлежащих российской компании «Лукойл». Из-за ограниченности во времени они пытаются срочно придумать новые механизмы, пишет Bloomberg.

Санкции США, введенные против «Лукойла» и «Роснефти», заработают в полном объеме уже 21 ноября — к этому дню взаимодействие и расчеты с этими компаниями должны быть прекращены. После срыва сделки по продаже всех зарубежных активов «Лукойла» компании Gunvor вопрос о работе объектов за пределами России обострился еще сильнее.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Идет настоящая борьба вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами “Лукойла”», — сказал руководитель направления геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз, не приведя подробности. Однако он отметил, что мировые рынки сырой нефти имеют достаточные запасы для компенсации потенциальных перебоев с поставками, но в нефтепереработке ситуация отличается. 

Сразу несколько стран оказывают воздействие на США, чтобы получить лицензию, которая позволит активам «Лукойла» продолжить работу и после 21 ноября, отмечает агентство. Если этого не произойдет, рынки нефти и топлива могут столкнуться с потрясениями. 

Болгария ведет переговоры с США с момента введения санкций, поскольку хочет обеспечить бесперебойную работу НПЗ в Бургасе — завод давно пытаются продать, но без видимых успехов. Сейчас власти страны размышляют над установлением контроля над предприятием, чтобы сохранить рабочие места. 

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Над национализацией активов «Лукойла» размышляют в Румынии, но эту меру там считают крайней. Власти Молдовы планируют купить у компании склад топлива для обеспечения работы аэропорта Кишинева, но одновременно просят исключений из санкционного режима. 

Риск повышения цен на топливо существует и для живущих в Северной Америке. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании расположено более 200 заправок под брендом «Лукойла». Сейчас они выставлены на продажу.

Есть у компании активы и в Нидерландах, Финляндии, Италии, Швейцарии, Ираке и Казахстане. Они сталкиваются с отказами от сотрудничества со стороны контрагентов, и власти вынуждены просить США выпустить лицензии либо находить компании, которые будут готовы быстро заменить «Лукойл» при обслуживании месторождений.

