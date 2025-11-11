В мире началась «настоящая борьба» за активы «Лукойла»

Правительства стран Европы и Ближнего Востока стараются обеспечить бесперебойную работу объектов нефтяной промышленности, принадлежащих российской компании «Лукойл». Из-за ограниченности во времени они пытаются срочно придумать новые механизмы, пишет Bloomberg.
Санкции США, введенные против «Лукойла» и «Роснефти», заработают в полном объеме уже 21 ноября — к этому дню взаимодействие и расчеты с этими компаниями должны быть прекращены. После срыва сделки по продаже всех зарубежных активов «Лукойла» компании Gunvor вопрос о работе объектов за пределами России обострился еще сильнее.
«Идет настоящая борьба вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами “Лукойла”», — сказал руководитель направления геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз, не приведя подробности. Однако он отметил, что мировые рынки сырой нефти имеют достаточные запасы для компенсации потенциальных перебоев с поставками, но в нефтепереработке ситуация отличается.
Сразу несколько стран оказывают воздействие на США, чтобы получить лицензию, которая позволит активам «Лукойла» продолжить работу и после 21 ноября, отмечает агентство. Если этого не произойдет, рынки нефти и топлива могут столкнуться с потрясениями.
Болгария ведет переговоры с США с момента введения санкций, поскольку хочет обеспечить бесперебойную работу НПЗ в Бургасе — завод давно пытаются продать, но без видимых успехов. Сейчас власти страны размышляют над установлением контроля над предприятием, чтобы сохранить рабочие места.
Над национализацией активов «Лукойла» размышляют в Румынии, но эту меру там считают крайней. Власти Молдовы планируют купить у компании склад топлива для обеспечения работы аэропорта Кишинева, но одновременно просят исключений из санкционного режима.
Риск повышения цен на топливо существует и для живущих в Северной Америке. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании расположено более 200 заправок под брендом «Лукойла». Сейчас они выставлены на продажу.
Есть у компании активы и в Нидерландах, Финляндии, Италии, Швейцарии, Ираке и Казахстане. Они сталкиваются с отказами от сотрудничества со стороны контрагентов, и власти вынуждены просить США выпустить лицензии либо находить компании, которые будут готовы быстро заменить «Лукойл» при обслуживании месторождений.