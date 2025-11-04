Крупнейшая нефтяная компания России навсегда лишится зарубежных активов

Швейцарская компания Gunvor готова купить зарубежные активы «Лукойла», но без возможности их обратного выкупа в случае отмены санкций. Об этом заявил глава Gunvor Group Торбьерн Торнквист в эфире Bloomberg TV. По его словам, сделка по приобретению международного портфеля российской компании предусматривает «полный разрыв» с продавцом.

Таким образом Торнквист ответил на вопросы журналистов о возможном сохранении российского влияния на активы после продажи. По словам бизнесмена, у западных регуляторов не должно возникнуть сомнений в независимости соглашения.

Ранее «Лукойл» сообщил, что принял предложение Gunvor о продаже зарубежных активов. Компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Теперь сделка должна получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Санкции против «Лукойла» вступят в силу 21 ноября, до этого срока компаниям разрешено завершить текущие операции.

Представитель Gunvor Сет Пьетрас в комментарии The Wall Street Journal подтвердил, что пункт об обратном выкупе в соглашении отсутствует. При этом Торнквист допустил, что часть активов впоследствии может быть продана другим компаниям.

Сумма сделки не раскрывается. Однако, по разным оценкам, международные активы «Лукойла» могут стоить от 5 до 20 миллиардов долларов. В них входят три нефтеперерабатывающих завода в Европе, глобальная сеть автозаправок и доля в крупном нефтяном месторождении Западная Курна в Ираке.

Компания Gunvor основана в 1997 году Торбьерном Торнквистом и миллиардером Геннадием Тимченко, которого называют другом Владимира Путина. В начале 2000-х через трейдера проходило до пятой части всего российского экспорта нефти, однако в 2014 году Тимченко продал свою долю за день до введения санкций. Сейчас Gunvor, избавившаяся от формальных связей с Россией, ведет бизнес более чем в ста странах и остается одним из крупнейших игроков мирового энергетического рынка.

Санкции против «Лукойла» и «Роснефти» США ввели 22 октября. Они распространяются на все структуры, где компании владеют долей не менее 50%. Позже Германия заявила о намерении обсудить возможность вывода из-под ограничений дочерней компании Rosneft Deutschland, находящейся под внешним управлением с 2022 года.