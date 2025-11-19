Лариса Долина рассказала подробности обмана мошенниками

Певица Лариса Долина рассказала на суде, как стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру. Долина заявила, что часть денег, которые она отдала мошенникам, были взяты в долг у знакомых певицы, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, Долина выступила на слушаниях в Балашихинском горсуде в дистанционном формате — для нее организовали конференц-связь из Хамовнического суда, который находится рядом с проданной квартирой певицы. Ранее Хамовнический суд вернул Долиной право собственности на недвижимость в центре Москвы рыночной стоимостью 138 миллионов рублей.

Долина рассказала, что в 2024 году с ней связались мошенники, которые выдали себя за работников ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили певицу, что некие преступники захотели украсть у нее деньги и взять кредит под залог квартиры на ее имя. Мошенники уговорили Долину перевести сбережения на «безопасные» счета и якобы фиктивно продать квартиру.

Продажу квартиры мошенники преподнесли как «спецоперацию» по поимке преступников, однако покупательницей оказалась реальная женщина по имени Полина Лурье. Она заплатила Долиной 112 миллионов рублей, которые та впоследствии передала мошенникам. Помимо этих денег, Долина заняла на «спецоперацию» у знакомых, причем в течение нескольких месяцев никто об этом не знал, поскольку «сотрудники ФСБ» попросили певицу никому ничего не рассказывать. В результате помимо квартиры Долина лишилась еще 175 миллионов рублей.

По данным следствия, мошенники начали готовиться к обману Долиной заранее. В частности они нашли людей, которые согласились открыть банковские карты для вывода денег Долиной, чтобы после их обналичить и перевести на криптокошельки.

«Коммерсантъ» отмечает, что с 10 ноября судебный процесс по делу о мошенничестве был объявлен закрытым. Известно, что помимо Долиной потерпевшими в нем проходят еще две пенсионерки. Ранее Долина заявила, что мошенники угрожали взорвать ее машину, если певица не заберет заявление, и попросила предоставить ей госзащиту.

О том, что Долина стала жертвой мошенников, она сама рассказала в своих соцсетях в середине августа этого года. Тогда же она сообщила, что злоумышленники взломали ее инстаграм и выложили сторис с призывами делать пожертвования на дроны для ВСУ и якобы обращением Долиной, в котором она называла путинский режим «кровавым».