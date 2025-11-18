EN
Криминал

Тело с украшениями пропавшей россиянки нашли в Турции

2 минуты чтения 22:27

В Турции нашли тело женщины, на котором были украшения пропавшей в октябре этого года туристки из Петербурга, 41-летней Ирины Киселевой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на неназванный источник и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на близких женщины.

По их данным, на обнаруженном теле нашли сережки и браслет, которые принадлежали Ирине. Об этом рассказал брат пропавшей женщины, которого вызвали на опознание тела. При этом, как утверждают родственники, перед тем, как исчезнуть, Ирина вышла из отеля в платье, тогда как на найденном теле были шорты и майка.

«Нам отправили фото сережек, после чего я приехал в Турцию. Но во время опознания я не узнал свою сестру, смотря на труп умершей женщины. Я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках как бы выросла, я ее знаю», — заявил брат пропавшей Валерий.

Кроме того, у Ирины остался шрам после удаления аппендицита, но на найденном теле следов операции не нашли. Вместо этого на трупе обнаружили шрам в области плеча, которого у Ирины не было. Ее брат рассказал, что рост женщины был более 180 сантиметров, тогда как рост найденного тела — около 170 сантиметров. «Известия» также пишут, что у найденной женщины были проблемы с зубами, но у Ирины их не было.

По данным издания, в описи вещей, найденных на теле женщины, числятся только цепочка и резинка для волос, а сережки в документах не упоминаются. Как пишет «Осторожно, новости», в полиции заявили, что из-за того, что найденное тело обезображено, правоохранители не могут сделать никаких выводов без ДНК-теста. Сейчас родственники Ирины ждут его результатов, а Валерий пытается получить записи с камер видеонаблюдения в отеле, где остановилась женщина, поскольку в полиции ему ничего не предоставили.

О пропаже Ирины стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось, что женщина поехала в Анталию со своим 12-летним сыном. В один из дней она сказала мальчику, что выйдет в магазин за сигаретами, однако, по словам полиции, она отправилась на пляж вместе с другим постояльцем отеля. Тот ушел играть в волейбол, а когда вернулся, Ирины уже не было, хотя ее вещи остались на месте.

