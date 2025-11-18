EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой

2 минуты чтения 20:23

Суд в городе Первоуральск в Свердловской области вынес приговор местной жительнице Татьяне Шаниной, которую обвинили в незаконном лишении свободы и истязании сына. Женщину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает РИА «Новости».

В суде рассказали агентству, что Шанина систематически издевалась над 11-летним мальчиком. Так, осенью 2023 года она купила металлическую цепь и два замка. После этого, как заявили в местной прокуратуре, женщина вернулась домой и обмотала одним концом цепи шею ребенка, а второй конец пристегнула к батарее и ушла из дома.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

В начале этого года Шанина несколько раз избила сына скалкой и кожаным ремнем по ногам, рукам и спине, добавили в пресс-службе суда. Кроме того, женщина таскала ребенка за уши.

Помимо заключения, Шанину обязали выплатить мальчику компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что экспертиза признала женщину вменяемой, а сама Шанина признала свою вину.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Ранее сообщалось, что в Дагестане родственники приковали к чугунной батарее 15-летнюю девочку, морили ее голодом и избивали после того, как она призналась, что ее изнасиловали несколько школьников. СМИ писали, что подросток рассказала полиции о случившемся, однако после признания родным, те стали ее преследовать и оказывать давление.

Вызволить школьницу помогла прохожая, которая нашла рядом с домом, где держали девочку, записку с просьбой о помощи. Ее школьница привязала к пульту от телевизора и выбросила в окно. Прохожая вызвала полицию, которая освободила девочку, после чего ее доставили в реабилитационный центр.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле