Россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой

Суд в городе Первоуральск в Свердловской области вынес приговор местной жительнице Татьяне Шаниной, которую обвинили в незаконном лишении свободы и истязании сына. Женщину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщает РИА «Новости».
В суде рассказали агентству, что Шанина систематически издевалась над 11-летним мальчиком. Так, осенью 2023 года она купила металлическую цепь и два замка. После этого, как заявили в местной прокуратуре, женщина вернулась домой и обмотала одним концом цепи шею ребенка, а второй конец пристегнула к батарее и ушла из дома.
В начале этого года Шанина несколько раз избила сына скалкой и кожаным ремнем по ногам, рукам и спине, добавили в пресс-службе суда. Кроме того, женщина таскала ребенка за уши.
Помимо заключения, Шанину обязали выплатить мальчику компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что экспертиза признала женщину вменяемой, а сама Шанина признала свою вину.
Ранее сообщалось, что в Дагестане родственники приковали к чугунной батарее 15-летнюю девочку, морили ее голодом и избивали после того, как она призналась, что ее изнасиловали несколько школьников. СМИ писали, что подросток рассказала полиции о случившемся, однако после признания родным, те стали ее преследовать и оказывать давление.
Вызволить школьницу помогла прохожая, которая нашла рядом с домом, где держали девочку, записку с просьбой о помощи. Ее школьница привязала к пульту от телевизора и выбросила в окно. Прохожая вызвала полицию, которая освободила девочку, после чего ее доставили в реабилитационный центр.