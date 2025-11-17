EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Зомби-сигареты» стали популярны в Японии

2 минуты чтения 13:29 | Обновлено: 14:25
«Зомби-сигареты» стали популярны в Японии

Среди японской молодежи набирают популярность электронные сигареты и вейпы с седативным эффектом, которые прозвали «зомби-сигаретами». По данным газеты Nikkei, масштабы злоупотребления запрещенного в стране этомидата вызвали обеспокоенность среди властей и они были вынуждены усилить надзор.

Этомидат — это седативное средство, которое во многих странах применяется для анестезии во время операций. Отмечается, что оно воздействует на центральную нервную систему, подавляя активность нейронов. Медики предупреждают, что при передозировке вещество может привести к потере равновесия и координации, а также вызвать судороги в конечностях. По данным газеты, именно из-за этих опасных последствий набирающие популярность вейпы с этомидатом прозвали «зомби-сигаретами».

Отмечается, что эпицентром распространения вещества стала префектура Окинава. В мае 2025 года власти Японии внесли этомидат в список контролируемых веществ и запретили его ввоз, хранение и использование. Уже в конце сентября по факту нарушения новых законов были арестованы или привлечены к ответственности 10 человек.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Газета пишет, что среди нарушителей закона были в основном старшеклассники и молодые люди до 20 лет. В августе и сентябре Департамент контроля за наркотиками Кюсю и полиция префектуры Оита арестовал трех граждан Китая в возрасте 20 лет за контрабанду около 100 граммов этомидата из Индии через Сингапур.

Сообщается, что все они получали заказы через социальные сети. Для изготовления «зомби-сигарет» арестованные растворяли порошковое вещество, разливали его в картриджи и отдавали их лично покупателям в столичном регионе Токио.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

«По началу мы считали, что это вещество распространяется локально в Японии, но последующие расследования показали, что в стране уже формируется собственный рынок этомидата», — рассказали следователи.

В октябре полиция также задержала лидера наркосиндиката по подозрению в хранении около 64 граммов жидкости с этомидатом с целью дальнейшей продажи. В силовых структурах не исключают, что именно эта группа была главным поставщиком вещества в префектуре.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Kyodo News

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле