«Зомби-сигареты» стали популярны в Японии

Среди японской молодежи набирают популярность электронные сигареты и вейпы с седативным эффектом, которые прозвали «зомби-сигаретами». По данным газеты Nikkei, масштабы злоупотребления запрещенного в стране этомидата вызвали обеспокоенность среди властей и они были вынуждены усилить надзор.

Этомидат — это седативное средство, которое во многих странах применяется для анестезии во время операций. Отмечается, что оно воздействует на центральную нервную систему, подавляя активность нейронов. Медики предупреждают, что при передозировке вещество может привести к потере равновесия и координации, а также вызвать судороги в конечностях. По данным газеты, именно из-за этих опасных последствий набирающие популярность вейпы с этомидатом прозвали «зомби-сигаретами».

Отмечается, что эпицентром распространения вещества стала префектура Окинава. В мае 2025 года власти Японии внесли этомидат в список контролируемых веществ и запретили его ввоз, хранение и использование. Уже в конце сентября по факту нарушения новых законов были арестованы или привлечены к ответственности 10 человек.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

Газета пишет, что среди нарушителей закона были в основном старшеклассники и молодые люди до 20 лет. В августе и сентябре Департамент контроля за наркотиками Кюсю и полиция префектуры Оита арестовал трех граждан Китая в возрасте 20 лет за контрабанду около 100 граммов этомидата из Индии через Сингапур.

Сообщается, что все они получали заказы через социальные сети. Для изготовления «зомби-сигарет» арестованные растворяли порошковое вещество, разливали его в картриджи и отдавали их лично покупателям в столичном регионе Токио.

Три вагона смерти Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле? Общество 20 минут чтения

«По началу мы считали, что это вещество распространяется локально в Японии, но последующие расследования показали, что в стране уже формируется собственный рынок этомидата», — рассказали следователи.

В октябре полиция также задержала лидера наркосиндиката по подозрению в хранении около 64 граммов жидкости с этомидатом с целью дальнейшей продажи. В силовых структурах не исключают, что именно эта группа была главным поставщиком вещества в префектуре.