Криминал

Женщина созналась в убийстве и расчленении собственного малолетнего сына

2 минуты чтения 09:44

Жительница подмосковного города Балашиха, чье имя не называется, задержана по подозрению в убийстве и расчленении собственного шестилетнего сына. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале Следственного комитета. В ведомстве отметили, что задержанная призналась в содеянном, написав явку с повинной.

В то же время, как сообщили в СК, на допросе подозреваемая не смогла объяснить мотивы совершенного ей убийства. По данным следствия, женщина расправилась с ребенком, находясь в собственной квартире в Балашихе, а затем расчленила труп и выбросила его фрагменты в Гольяновский пруд города Москвы.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра места преступления криминалистами изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Следствием назначено проведение нескольких экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и экспертизу по холодному оружию. При этом подозреваемой также планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне Следственный комитет и прокуратура Москва сообщили об обнаружении в Гольяновском пруду в Москве рюкзака с головой ребенка. После этого дно водоема обследовали водолазы, но найти остальные части тела там не удалось.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Позже ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что обезглавленное тело мальчика найдено на балконе квартиры в Балашихе.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграмм-канал Baza утверждал, что ребенка вместе с матерью убивал его отчим. По данным канала, взрослые находились в состоянии наркотического опьянения, когда убили мальчика, а затем, решив запутать следы, отпилили ему голову лобзиком и выбросили ее в пруд в восьми километрах от собственного дома.

