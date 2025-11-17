Женщина созналась в убийстве и расчленении собственного малолетнего сына

Жительница подмосковного города Балашиха, чье имя не называется, задержана по подозрению в убийстве и расчленении собственного шестилетнего сына. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале Следственного комитета. В ведомстве отметили, что задержанная призналась в содеянном, написав явку с повинной.

В то же время, как сообщили в СК, на допросе подозреваемая не смогла объяснить мотивы совершенного ей убийства. По данным следствия, женщина расправилась с ребенком, находясь в собственной квартире в Балашихе, а затем расчленила труп и выбросила его фрагменты в Гольяновский пруд города Москвы.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра места преступления криминалистами изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Следствием назначено проведение нескольких экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и экспертизу по холодному оружию. При этом подозреваемой также планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне Следственный комитет и прокуратура Москва сообщили об обнаружении в Гольяновском пруду в Москве рюкзака с головой ребенка. После этого дно водоема обследовали водолазы, но найти остальные части тела там не удалось.

Позже ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что обезглавленное тело мальчика найдено на балконе квартиры в Балашихе.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграмм-канал Baza утверждал, что ребенка вместе с матерью убивал его отчим. По данным канала, взрослые находились в состоянии наркотического опьянения, когда убили мальчика, а затем, решив запутать следы, отпилили ему голову лобзиком и выбросили ее в пруд в восьми километрах от собственного дома.