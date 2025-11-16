Обезглавленное тело ребенка нашли в Подмосковье

В подмосковной Балашихе силовики обнаружили тело ребенка и проверяют информацию о том, что оно принадлежит тому же мальчику, голова которого была найдена в Гольяновском пруду в Москве, сообщил Следственный комитет региона. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в убийстве подозревают родителей мальчика.

По данным областной прокуратуры, обезглавленное тело 6-летнего мальчика лежало на балконе одной из квартир в Балашихе. Его бабушка сообщила силовикам, что ребенка увел из дома партнер матери, и с тех пор она не видела внука.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

Связанный с силовиками телеграм-канал Baza утверждает, что мать и ее партнер убили ребенка вместе, а затем распилили его тело лобзиком. После этого они решили запутать следствие и оставили его голову в пруду в восьми километрах от их дома.

По данным Baza, 30-летняя мать мальчика приехала в Москву из Пензы, два года училась в МГГУ имени Шолохова, а потом работала курьером и продавцом, но была уволена за употребление алкоголя. В соцсетях женщины Baza нашла посты о том, что она считает себя «магом» и «проводником между мирами». SHOT утверждает, что мать и отчим ребенка находились в состоянии наркотического опьянения.

Запах убийцы Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам Криминал 17 минут чтения

Следственный комитет возбудил дело об убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса).

Утром 16 ноября на востоке Москвы в Гольяновском пруду был найден пакет с рюкзаком, в котором лежала голова ребенка. По мнению силовиков, ему было 7-10 лет. Позднее корреспондент РИА «Новости» сообщил, что водолазы обследовали пруд и не нашли других частей тела погибшего. По данным Baza, ночью 14 ноября москвичи заметили, как мужчина выбросил в пруд пакет.