В московском пруду нашли рюкзак с головой ребенка

На востоке Москвы в Гольяновском пруду нашли рюкзак с человеческими останками. Об этом сообщают столичный следственный комитет и прокуратура.

«16 ноября 2025 года в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего. В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — говорится в сообщении силовиков.

В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы Shot и Baza пишут, что в рюкзаке находилась голова несовершеннолетнего. При этом Shot утверждает, что погибший был мальчиком. «Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других останков», — добавляет телеграм-канал.

Сейчас на месте находки работают следователи и криминалисты. Как сообщается, они допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.

«По данному факту следственным управлением по Восточному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в СК.

Телеграм-канала «112» без ссылки на источник пишет, что ребенок умер два дня назад.

В июле прошлого года в Перми рядом с мусорными контейнерами обнаружили чемодан с останками девятилетнего мальчика. Как стало известно позже его убила и расчленила собственная мать Ирина Шатова. На суде женщина рассказала, что пошла на такой шаг из-за долгов в 50 миллионов рублей. Она также заявила, что собиралась покончить с собой и решила «взять с собой сына».

«Хотела убить себя… но не смогла», — зачитал на суде заявление Шатовой ее адвокат.