СМИ: одна из крупнейших в мире компаний захотела купить зарубежный бизнес «Лукойла»

Крупнейшая энергетическая компания США Chevron изучает возможность покупки зарубежных активов попавшего под санкции «Лукойла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Chevron рассматривает покупку активов в тех областях, «где компании пересекаются», а не всего портфеля. Представители компании заявили, что Chevron соблюдает законы и правила, применимые к ее деятельности, и не комментирует коммерческие вопросы. Reuters подчеркивает, что о заинтересованности Chevron в покупке бизнеса «Лукойла» стало известно впервые.

Ранее Reuters писал, что активами «Лукойла» заинтересовался американский инвестиционный фонд Carlyle. По данным агентства, фонд намеревался подать заявку на получение лицензии в США, чтобы после проверки получить контроль над иностранными активами «Лукойла».

До этого сообщалось, что активы российской компании захотела купить международная энергетическая компания Gunvor, одним из совладельцев которой до 2014 года был близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. Сделка сорвалась через несколько дней после того, как о ней стало известно. При этом американский Минфин обвинил Gunvor в связях с Россией и предупредил, что не выдаст ей лицензию, пока не закончится война в Украине.

В самой компании на это ответили, что Gunvor «всегда открыто и прозрачно рассказывала о своих владельцах и бизнесе и уже более десяти лет активно дистанцируется от России».

«Лукойл» попал под санкции США в октябре этого года. Тогда же ограничения ввели в адрес «Роснефти». Эти меры в полном объеме должны были заработать 21 ноября, однако 15 ноября американский Минфин продлил крайний срок продажи активов до 13 декабря. «Лукойл», как отмечает Reuters, добывает около 2% мировой нефти, а на ее зарубежные активы приходится около 0,5% мировой нефти.