СМИ рассказали о новом претенденте на активы «Лукойла»

Американский инвестиционный фонд Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов попавшей под санкции США российской нефтяной компании «Лукойл», пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.



Фонд рассматривает возможность подать заявку на получение лицензии в США, чтобы затем начать комплексную проверку и получить контроль над зарубежной структурой «Лукойла», которая производит 0,5% всей нефти мира.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

При этом источники журналистов сообщили разную информацию о степени заинтересованности Carlyle в сделке. Один из них заявил, что фонд уже уведомил «Лукойл» о своих намерениях, второй же рассказал, что Carlyle находится на ранней стадии рассмотрения потенциальной сделки.

За пределами России «Лукойлу» принадлежат три НПЗ в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, сотни розничных автозаправок в разных странах мира, в том числе и в США. Стоимость зарубежных активов компании в 2024 году оценивалась в 22 миллиарда долларов.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

Санкции США, введенные против «Лукойла» и «Роснефти», заработают в полном объеме 21 ноября, но «Лукойл» уже сталкивается с трудностями в работе своих объектов в Ираке, Финляндии и Болгарии, отмечают журналисты. Власти Румынии рассматривают возможность национализации активов «Лукойла» в стране, чтобы обеспечить их бесперебойную работу, однако пока считают такое решение крайней мерой.

Ранее на покупку международных активов «Лукойл» претендовала компания Gunvor, но сделка сорвалась после обвинений в наличии связей с Россией со стороны министерства финансов США. Компания вышла из сделки спустя всего несколько дней после объявления о намерении приобрести активы российской компании.