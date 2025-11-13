EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ рассказали о новом претенденте на активы «Лукойла»

2 минуты чтения 23:41 13 ноября

Американский инвестиционный фонд Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов попавшей под санкции США российской нефтяной компании «Лукойл», пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фонд рассматривает возможность подать заявку на получение лицензии в США, чтобы затем начать комплексную проверку и получить контроль над зарубежной структурой «Лукойла», которая производит 0,5% всей нефти мира. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

При этом источники журналистов сообщили разную информацию о степени заинтересованности Carlyle в сделке. Один из них заявил, что фонд уже уведомил «Лукойл» о своих намерениях, второй же рассказал, что Carlyle находится на ранней стадии рассмотрения потенциальной сделки.

За пределами России «Лукойлу» принадлежат три НПЗ в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, сотни розничных автозаправок в разных странах мира, в том числе и в США. Стоимость зарубежных активов компании в 2024 году оценивалась в 22 миллиарда долларов. 

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Санкции США, введенные против «Лукойла» и «Роснефти», заработают в полном объеме 21 ноября, но «Лукойл» уже сталкивается с трудностями в работе своих объектов в Ираке, Финляндии и Болгарии, отмечают журналисты. Власти Румынии рассматривают возможность национализации активов «Лукойла» в стране, чтобы обеспечить их бесперебойную работу, однако пока считают такое решение крайней мерой.

Ранее на покупку международных активов «Лукойл» претендовала компания Gunvor, но сделка сорвалась после обвинений в наличии связей с Россией со стороны министерства финансов США. Компания вышла из сделки спустя всего несколько дней после объявления о намерении приобрести активы российской компании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти 
Общество
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года