Мужчина умер от возникшей после укуса клеща аллергии на мясо

Американские медики впервые зафиксировали случай смерти от аллергии на красное мясо, появившейся после укуса клеща, сообщает CNN.
Летом 2024 года 47-летний пилот авиакомпании потерял сознание и умер в ванной комнате своего дома в Нью-Джерси. За несколько недель до этого во время похода в лес его более десяти раз укусили личинки клеща вида The Lone Star Tick (Amblyomma americanum), сказано в описании этого случая в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
Поздно вечером после прогулки мужчина съел говяжий стейк, а спустя четыре часа он проснулся от сильной боли в животе, у него началась диарея и рвота. Утром его состояние улучшилось, и он сказал одному из сыновей: «Я думал, что умру».
Через две недели после первого приступа мужчина съел гамбургер и снова почувствовал себя плохо. Прибывшим медикам спасти его не удалось.
Исследование показало, что у мужчины развилась непереносимость сахара альфа-гал, содержащегося в красном мясе. Это заболевание называется синдромом альфа-гал, оно распространено в трех штатах: Арканзасе, Теннесси и Вирджинии.
По данным CNN, это не первый случай смерти от синдрома альфа-гал, потому что этот углевод содержится в препарате для химиотерапии цетуксимабе. Однако смерть после употребления мяса с альфа-гал зарегистрирована впервые.
Ранее ученые предупредили, что в США резко выросло количество клещей The Lone Star Tick (Amblyomma americanum), укусы которых могут вызывать аллергию на красное мясо. По мнению исследователей, существует риск, что из-за распространения этой болезни миллионы людей не смогут есть красное мясо.