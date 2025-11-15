EN
Мужчина умер от возникшей после укуса клеща аллергии на мясо

2 минуты чтения 15:49 | Обновлено: 15:50

Американские медики впервые зафиксировали случай смерти от аллергии на красное мясо, появившейся после укуса клеща, сообщает CNN.

Летом 2024 года 47-летний пилот авиакомпании потерял сознание и умер в ванной комнате своего дома в Нью-Джерси. За несколько недель до этого во время похода в лес его более десяти раз укусили личинки клеща вида The Lone Star Tick (Amblyomma americanum), сказано в описании этого случая в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Поздно вечером после прогулки мужчина съел говяжий стейк, а спустя четыре часа он проснулся от сильной боли в животе, у него началась диарея и рвота. Утром его состояние улучшилось, и он сказал одному из сыновей: «Я думал, что умру».

Через две недели после первого приступа мужчина съел гамбургер и снова почувствовал себя плохо. Прибывшим медикам спасти его не удалось.

Исследование показало, что у мужчины развилась непереносимость сахара альфа-гал, содержащегося в красном мясе. Это заболевание называется синдромом альфа-гал, оно распространено в трех штатах: Арканзасе, Теннесси и Вирджинии.

По данным CNN, это не первый случай смерти от синдрома альфа-гал, потому что этот углевод содержится в препарате для химиотерапии цетуксимабе. Однако смерть после употребления мяса с альфа-гал зарегистрирована впервые.

Ранее ученые предупредили, что в США резко выросло количество клещей The Lone Star Tick (Amblyomma americanum), укусы которых могут вызывать аллергию на красное мясо. По мнению исследователей, существует риск, что из-за распространения этой болезни миллионы людей не смогут есть красное мясо.

