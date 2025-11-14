Названы самые популярные тиктокеры

В Лондоне прошел второй ежегодный конкурс создателей контента The UK & Ireland TikTok Awards. Победители были определены в 12 категориях, в числе которых были «мода», «путешествия», «еда» и «образование». Об этом пишет Би-би-си.

Победителей определили пять миллионов участников голосования, организованного в приложении, отмечает издание. Так, самую престижную награду в категории «создатель года» получил уроженец Украины Макс Клименко.

Блогер известен своими роликами под названием «Карьерная лестница», в которых он приглашает прохожих подняться на установленную им лестницу-стремянку и предлагает отгадать их профессию за две минуты. Сам Клименко, который переехал в Великобританию 14 лет назад, рассказал Би-би-си, что начал создавать ролики в TikTok, поскольку столкнулся с большими трудностями при поиске работы.

«У меня была сильная тревога и стресс из-за поиска работы, поэтому я начал создавать видео, которые помогают людям понять, какие профессии в принципе доступны», — сказал он.

Блогер пришел на церемонию награждения с золотой стремянкой в руках. Он подчеркнул, что посвящает награду своей бабушке, которая живет в Украине. «У нее нет электричества, чтобы посмотреть эту церемонию. Но я позвоню ей сразу после этого», — сказал он.

Среди других победителей конкурса также оказалась тиктокерша Чарли Марлоу, которую признали лучшей в номинации «развлекательный контент года». Звание «фуд-блогера года» получил Киран Монлуис, а «спортивным блогером года» стала Лисси Макинтош. В категории «мода и красота» победила Никки Лилли, а в номинации «путешествия» — Фила Карра. Награду за лучший контент в сфере «книг и обучения» получил Габриэль Асторга. Победу в номинации «видео года» одержала Бэми Ороджуогун, а «артистом года» признали Оливию Дин.