EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Названы самые популярные тиктокеры

2 минуты чтения 10:11

В Лондоне прошел второй ежегодный конкурс создателей контента The UK & Ireland TikTok Awards. Победители были определены в 12 категориях, в числе которых были «мода», «путешествия», «еда» и «образование». Об этом пишет Би-би-си.

Победителей определили пять миллионов участников голосования, организованного в приложении, отмечает издание. Так, самую престижную награду в категории «создатель года» получил уроженец Украины Макс Клименко.

Блогер известен своими роликами под названием «Карьерная лестница», в которых он приглашает прохожих подняться на установленную им лестницу-стремянку и предлагает отгадать их профессию за две минуты. Сам Клименко, который переехал в Великобританию 14 лет назад, рассказал Би-би-си, что начал создавать ролики в TikTok, поскольку столкнулся с большими трудностями при поиске работы.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

«У меня была сильная тревога и стресс из-за поиска работы, поэтому я начал создавать видео, которые помогают людям понять, какие профессии в принципе доступны», — сказал он.

Блогер пришел на церемонию награждения с золотой стремянкой в руках. Он подчеркнул, что посвящает награду своей бабушке, которая живет в Украине. «У нее нет электричества, чтобы посмотреть эту церемонию. Но я позвоню ей сразу после этого», — сказал он.

Среди других победителей конкурса также оказалась тиктокерша Чарли Марлоу, которую признали лучшей в номинации «развлекательный контент года». Звание «фуд-блогера года» получил Киран Монлуис, а «спортивным блогером года» стала Лисси Макинтош. В категории «мода и красота» победила Никки Лилли, а в номинации «путешествия» — Фила Карра. Награду за лучший контент в сфере «книг и обучения» получил Габриэль Асторга. Победу в номинации «видео года» одержала Бэми Ороджуогун, а «артистом года» признали Оливию Дин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти 
Общество
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года