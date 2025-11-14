«Лукойл» заявил о новых покупателях на его зарубежные активы

«Лукойл» ведет переговоры с возможными покупателями своих зарубежных активов. Условия сделки обсуждаются сразу с несколькими претендентами, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Официально о сделке объявят только после достижения финальных договоренностей и получения всех необходимых разрешений от регуляторов, говорится в заявлении «Лукойла». В компании также заверили, что при передаче активов новым владельцам намерены обеспечить бесперебойную работу предприятий, чтобы избежать сбоев в поставках энергоресурсов в странах присутствия и сохранить рабочие места.

Через неделю истекает срок, который США отвели для сворачивания операций с «Лукойлом» после введенных 22 октября санкций против компании и ее «дочек». О намерении выкупить зарубежные активы нефтяного гиганта публично объявил международный нефтетрейдер Gunvor, однако сделка сорвалась. Американский Минфин назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и отказался выдавать разрешение.

Накануне СМИ сообщили о новом претенденте на зарубежные активы российской компании. Возможность покупки якобы изучает американский инвестиционный фонд Carlyle. По данным Bloomberg, повышенный интерес к активам «Лукойла» также проявляют европейские компании. Борьба за активы идет на фоне дефицита перерабатывающих мощностей в регионе, писало агентство.

Глава отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз отметил, что несмотря на достаточные запасы сырой нефти на мировом рынке, в секторе нефтепереработки ситуация сложилась сложная, поэтому европейские компании стремятся получить доступ к этим объектам.

Reuters пишет, что на фоне переговоров и неопределенности вокруг возможных покупателей «Лукойл» обратился в Минфин США с просьбой продлить срок, установленный для завершения операций.

Как отмечает РБК, на новостях о появлении новых потенциальных покупателей акции российской нефтяной компании отреагировали ростом. Так, в течение дня котировки поднимались более чем на 1% и превысили отметку в пять тысяч рублей за бумагу. Позже рост замедлился.