Экономика

СМИ: «Лукойл» попросил США продлить отсрочку санкций

2 минуты чтения 10:48 | Обновлено: 11:35

Крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл» подала заявку в Министерство финансов США с просьбой продлить крайний срок для завершения операций после введения санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, российская компания добивается продления, поскольку ей «необходимо больше времени для выполнения существующих обязательств и анализа предложений по своей обширной глобальной сети активов в сфере добычи, переработки и торговли нефтью и газом».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против «Лукойла» и ее «дочек» в конце октября. Они должны вступить 21 ноября. В американском ведомстве предупредили, что к этому дню взаимодействие и расчеты с этими компаниями должны быть прекращены. 

27 октября «Лукойл», на долю которого приходится около 2% мировой добычи нефти, подтвердил, что ищет покупателей для своих международных активов и при необходимости может обратиться за продлением лицензии в OFAC, отмечает Reuters. Позже в российской компании объявили, что достигли соглашения о продаже своих международных активов швейцарскому торговцу сырьем Gunvor, однако эта сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.

Отмечается, что с тех пор международные операции «Лукойла» столкнулись с трудностями, что вынудило компанию объявить форс-мажор на нефтяном месторождении Западный Курна-2 в Ираке, которое является ее крупнейшим международным активом. 

Американские санкции также поставили под угрозу все зарубежные активы российской компании и спровоцировали слухи о возможном поглощении компании «Роснефтью», сообщала газета Financial Times. На фоне этих новостей акции «Лукойла» 12 ноября опустились до минимального уровня за более чем два года, писала РБК.

