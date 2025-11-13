EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Лавров назвал причину отказа Трампа от встречи с Путиным

2 минуты чтения 09:55 | Обновлено: 10:01

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью газете Corriere della Sera, в котором прокомментировал отмену встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште. По его словам, причиной этому стали некие «подковерные доклады», которые получал Трамп. Ответы Лаврова были опубликованы на сайте российского ведомства.

Журналист попросил Лаврова объяснить, действительно ли Россия не была готова к переговорам по Украине о чем писала американская газета Financial Times. Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что саммит был отменен из-за «жестких» требований Москвы и «усталости» Лаврова.

«Поговорите с Financial Times, которая, как я понимаю, запустила эту лживую версию, переврав суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Москву и сбить Дональда Трампа с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева Владимира Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России. Если уж Би-би-си подделала видео с речью Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврет-недорого возьмет», — заявил Лавров.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

В статье Financial Times говорилось, что Москва направила России меморандум о территориальных уступках, резком сокращении численности украинских вооруженных сил и гарантиях невступления Украины в НАТО. Вскоре после этого, как отмечала газета, госсекретарь США Марко Рубио поговорил по телефону с главой российского МИД, по итогу которого доложил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам о мире в Украине. 

«Мы переговорили с Рубио по телефону, а затем Вашингтон, охарактеризовав беседу как конструктивную — она действительно была деловой и полезной — сообщил, что после нее личная встреча Госсекретаря США и Министра иностранных дел России для подготовки контакта на высшем уровне не требуется. Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про неготовность России к переговорам, срыв итогов Анкориджа я не собираюсь», — заявил Лавров в интервью Corriere della Sera.   

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

После отмены личной встречи Трампа и Путина, которая последовала после телефонного разговора Лаврова и Рубио, российские телеграм-каналы сообщили, что главу российского МИД отстранили от нескольких внутренних и международных мероприятий. Отмечалось, что он попал «в опалу» и имел «серьезный разговор» с Путиным.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года