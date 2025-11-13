Лавров назвал причину отказа Трампа от встречи с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью газете Corriere della Sera, в котором прокомментировал отмену встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште. По его словам, причиной этому стали некие «подковерные доклады», которые получал Трамп. Ответы Лаврова были опубликованы на сайте российского ведомства.

Журналист попросил Лаврова объяснить, действительно ли Россия не была готова к переговорам по Украине о чем писала американская газета Financial Times. Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что саммит был отменен из-за «жестких» требований Москвы и «усталости» Лаврова.

«Поговорите с Financial Times, которая, как я понимаю, запустила эту лживую версию, переврав суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Москву и сбить Дональда Трампа с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева Владимира Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России. Если уж Би-би-си подделала видео с речью Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврет-недорого возьмет», — заявил Лавров.

В статье Financial Times говорилось, что Москва направила России меморандум о территориальных уступках, резком сокращении численности украинских вооруженных сил и гарантиях невступления Украины в НАТО. Вскоре после этого, как отмечала газета, госсекретарь США Марко Рубио поговорил по телефону с главой российского МИД, по итогу которого доложил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам о мире в Украине.

«Мы переговорили с Рубио по телефону, а затем Вашингтон, охарактеризовав беседу как конструктивную — она действительно была деловой и полезной — сообщил, что после нее личная встреча Госсекретаря США и Министра иностранных дел России для подготовки контакта на высшем уровне не требуется. Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про неготовность России к переговорам, срыв итогов Анкориджа я не собираюсь», — заявил Лавров в интервью Corriere della Sera.

После отмены личной встречи Трампа и Путина, которая последовала после телефонного разговора Лаврова и Рубио, российские телеграм-каналы сообщили, что главу российского МИД отстранили от нескольких внутренних и международных мероприятий. Отмечалось, что он попал «в опалу» и имел «серьезный разговор» с Путиным.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.