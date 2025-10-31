EN
СМИ узнали о причинах отмены встречи Трампа и Путина в Венгрии

2 минуты чтения 10:03

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште была отменена из-за «жестких» требований Москвы и «усталости» главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом пишет американская газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в Вашингтоне приняли решение об отмене саммита после получения меморандума с требованиями Москвы к Киеву, а также последовавшего за этим телефонного разговора главы Госдепартамента США Марко Рубио и российского министра иностранных дел.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

По данным издания, меморандум содержал ряд «жестких» требований, в частности, о территориальных уступках, резком сокращении численности украинских вооруженных сил и гарантиях невступления Украины в НАТО. Как сообщается, в документе эти требования в очередной раз были названы устранением «коренных причин» полномасштабного российского вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.

Вскоре после этого Рубио и Лавров поговорили по телефону. Как пишет FT, госсекретарь США доложил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам о мире в Украине. «Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы ни хотел Путин», — сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

16 октября, накануне переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский президент поговорил по телефону с Путиным. В ходе беседы они договорились о проведении встречи в «ближайшее время». Эти сообщения вскоре подтвердили представители Кремля и Белого дома. Позже стало известно, что местом саммита на высшем уровне может стать столица Венгрии Будапешт. 

