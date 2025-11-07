В Кремле ответили на сообщения об «опале» Лаврова

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные публикации в СМИ о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «впал в немилость» Владимира Путина после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
«Я вам кратко отвечу — в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — сказал Песков, отметив, что Лавров продолжает исполнять свои обязанности министра иностранных дел.
Накануне СМИ и телеграмм-каналы написали, что у Лаврова состоялся «серьезный разговор» с Путиным, причиной которого стала отмена нового саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Телеграм-канал «Незыгарь, ссылаясь на источники, утверждал, что неназванные близкие к Кремлю чиновники обвинили главу МИДа в «саботаже». По словам его собеседников, «Лавров не был подготовлен к диалогу с Рубио и провел его в крайне напряженном формате, отказавшись дискутировать с госсекретарем».
«Вероятно, Лавров слишком точно исполнил пожелание Кремля донести до Белого дома цели СВО, которые выглядели как максималистские», — предположил один из источников «Незыгаря».
В конце октября американская пресса со ссылкой на источники писала, что в Вашингтоне решили отменить саммит из-за полученного меморандума с требованиями Москвы к Киеву, а также последовавшего за ним телефонного разговора главы Госдепартамента США Марко Рубио и российского министра иностранных дел.
По данным Financial Times, по итогам телефонной беседы с российским коллегой Рубио доложил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам о мире в Украине. «Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы ни хотел Путин», — сказал тогда изданию источник, знакомый с ситуацией.
Трамп и Путин договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора 16 октября. Предполагалось, что встреча пройдет в столице Венгрии Будапеште.