СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже

Главу российского МИД Сергея Лаврова отстранили от нескольких внутренних и международных мероприятий. Телеграм-каналы пишут, что после отмены саммита Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа Лавров попал «в опалу» и имел «серьезный разговор» с Путиным.

Так, накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Лавров был единственным, кто отсутствовал на оперативном совещании Совета безопасности, на котором обсуждалось возобновление ядерных испытаний. Источники издания заявили о «согласованном отсутствии» главы МИД.

Кроме того, Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20, который пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге. Вместо него Путин назначил заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Лавров также возглавлял российскую делегацию на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В этот раз вместо него Россию представит вице-премьер Алексей Оверчук.

Телеграм-канал «Незыгарь» утверждает, что «отстранение» Лаврова от крупных мероприятий началось после срыва переговоров Путина и Трампа, который, в свою очередь, произошел после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Источники телеграм-канала рассказали, что «Лавров имел серьезный разговор с Путиным; а некоторые чиновники Кремля даже обвинили Лаврова в саботаже».

«Лавров сейчас явно подавлен; он оказался в эпицентре интриг. И многие считают, что Лавров повторяет путь Шойгу. Он явно потерял расположение Путина и выглядит как слабый элемент — российский МИД вынужден делать публичные утечки, доказывая свою невиновность», — заявил источник канала, связанный с МИД.

По его словам, во время созвона с Рубио Лавров мог выполнять поручение Кремля, которое заключалось в донесении до США максималистских требований России. В то же время, отметил источник, «глава российской дипломатии должен демонстрировать высокие навыки умения договориться, а не срывать саммит». Собеседник канала добавил, что публикация Financial Times, в которой говорилось об отправленном Вашингтону меморандуме и о том, что Лавров «явно устал», была заказной и «очень болезненной» для главы МИД, после чего он уменьшил свою публичную активность.

Телеграм-канал «Компромат ГРУПП» также пишет, что Лавров «попал в опалу» и против него начали служебную проверку.