Интернет и мемы

Жители Петербурга массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом

2 минуты чтения 15:21 | Обновлено: 15:40

Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах со стабильностью работы мобильного интернета, свидетельствуют данные фиксирующего сбои портала DownDetector.

Массовые жалобы начали поступать около 12:30 по местному времени, за сутки их оставили около трех тысяч человек. В комментариях петербуржцы отмечают, что у них также не работают мессенджеры.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

По данным DownDetector, чаще всего жители города жалуются на работу операторов МТС, Yota, ТТК, а также приложений «Госключ» и «ВКонтакте». При этом 83% поступивших обращений не связаны со сбоем конкретных сервисов — они касаются общих сбоев в работе интернета.

Также в последние несколько часов поступают жалобы от жителей Хабаровского края, Нижегородской, Волгоградской, Иркутской, Саратовской, Тамбовской и Смоленской областей. Их количество значительно ниже числа обращений из Санкт-Петербурга.

Ранее власти Ульяновской области сообщили о первом в России постоянном отключении мобильного интернета до завершения российского вторжения в Украину. По словам чиновников, это решение приняли федеральные органы власти, а сама практика в дальнейшем может распространиться и на другие регионы страны.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

При этом постоянные отключения будут производиться рядом с объектами «специального назначения», точную информацию об их перечне власти раскрывать отказались, сославшись на необходимость защиты гостайны.

Местные СМИ рассказали, что мобильного интернета в некоторых районах области нет уже несколько недель, а пресс-конференция, на которой было объявлено о постоянных ограничениях, была проведена после массовых жалоб жителей региона.

В зоны ограничения работы интернета попали и некоторые жилые кварталы, соцобъекты и офисные здания. При этом власти утверждают, что все сайты и приложения из «белого списка» продолжат работать и в условиях постоянных ограничений, однако журналисты отмечают, что власти и провайдеры не успевают решать технические проблемы для выполнения этого обещания.

