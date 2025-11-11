EN
Мир

Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за ошибки врачей

2 минуты чтения 16:55 | Обновлено: 18:08
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за ошибки врачей

Ребенок из Китая вынужден жить на внутривенном питании после того, как из-за ошибки врачей лишился почти всех органов своей пищеварительной системы, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В возрасте 10 лет ребенка ударил в живот одноклассник, тогда мальчик пожаловался на сильную боль. Позже во время планового осмотра врачи обнаружили уплотнение в его брюшной полости и порекомендовали провести лапароскопическую операцию. 

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Эта операция является малоинвазивным методом современного хирургического вмешательства, во время которого врачи делают небольшие надрезы. Во время такой операции хирурги используют миниатюрные инструменты и видеокамеру.

Однако во время операции возникли осложнения, и ребенок провел на операционном столе 14 часов. В итоге он лишился почти всех органов пищеварительной системы. 

Мать мальчика рассказала, что врачи несколько раз просили ее подписать формы согласия на проведение различных процедур прямо во время операции. Они ссылались на кровотечение и предлагали процедуру лапаротомии, разрезания тела в районе брюшной полости. 

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Независимая судебно-медицинская экспертиза показала, что во время лечения персонал больницы допустил существенные нарушения, ставшие непосредственной причиной причинения вреда здоровью мальчика. Так, отделения больницы ненадлежащим образом провели предоперационные консультации друг с другом. 

Врачи удалили ребенку поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, две трети желудка, части тонкого кишечника и желчного пузыря. Больница выплатила семье компенсацию в размере 200 тысяч юаней (около 28 тысяч долларов США), что, как отмечают журналисты, значительно ниже суммы расходов на дальнейший уход за пострадавшим мальчиком.

Фото:Douyin

