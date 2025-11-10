EN
Блогершу публично казнили из-за видео в TikTok

2 минуты чтения 09:53 | Обновлено: 10:28

Популярная блогерша Мариам Сиссе была похищена и убита в Мали. Вооруженные боевики обвинили ее в сотрудничестве с правительственной армией и публично казнили на городской площади. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Сиссе жила в городе Тонка в регионе Тимбукту. В своих видео она рассказывала о жизни в городе, снимала местные события, делала юмористические и критические комментарии и активно продвигала свою общину. По данным Seneweb, она также открыто поддерживала малийских военных и публиковала фотографии в форме. На блогершу были подписаны более 90 тысяч человек.

Сообщается, что шестого ноября во время прямой трансляции с городской ярмарки на Мариам Сасси напали вооруженные люди, которых свидетели назвали предполагаемыми джихадистами. Семья Сиссе сообщила журналистам, что девушку обвинили в информировании армии о передвижениях боевиков. После задержания ее вывезли из города, а на следующий день привезли обратно в Тонку.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

На следующий день Сиссе расстреляли на площади Независимости. Ее брат рассказал журналистам, что во время казни находился в толпе собравшихся на площади людей. Источники в службах безопасности также подтвердили, что казнь состоялась публично. Один из чиновников назвал произошедшее «гнусным актом», отмечает SCMP.

В Мали уже больше 10 лет продолжается вооруженное противостояние с группировками боевиков. Военная хунта, находящаяся у власти, не справляется с контролем над ситуацией. По информации СМИ, недавно союз боевиков JNIM, аффилированный с «Аль-Каидой», заблокировал поставки топлива, из-за чего в нескольких областях страны пришлось закрыть школы и приостановить сельскохозяйственные работы.

