Блогершу публично казнили из-за видео в TikTok

Популярная блогерша Мариам Сиссе была похищена и убита в Мали. Вооруженные боевики обвинили ее в сотрудничестве с правительственной армией и публично казнили на городской площади. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
Сиссе жила в городе Тонка в регионе Тимбукту. В своих видео она рассказывала о жизни в городе, снимала местные события, делала юмористические и критические комментарии и активно продвигала свою общину. По данным Seneweb, она также открыто поддерживала малийских военных и публиковала фотографии в форме. На блогершу были подписаны более 90 тысяч человек.
Сообщается, что шестого ноября во время прямой трансляции с городской ярмарки на Мариам Сасси напали вооруженные люди, которых свидетели назвали предполагаемыми джихадистами. Семья Сиссе сообщила журналистам, что девушку обвинили в информировании армии о передвижениях боевиков. После задержания ее вывезли из города, а на следующий день привезли обратно в Тонку.
На следующий день Сиссе расстреляли на площади Независимости. Ее брат рассказал журналистам, что во время казни находился в толпе собравшихся на площади людей. Источники в службах безопасности также подтвердили, что казнь состоялась публично. Один из чиновников назвал произошедшее «гнусным актом», отмечает SCMP.
В Мали уже больше 10 лет продолжается вооруженное противостояние с группировками боевиков. Военная хунта, находящаяся у власти, не справляется с контролем над ситуацией. По информации СМИ, недавно союз боевиков JNIM, аффилированный с «Аль-Каидой», заблокировал поставки топлива, из-за чего в нескольких областях страны пришлось закрыть школы и приостановить сельскохозяйственные работы.