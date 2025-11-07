EN
Шведский курортный остров превратился в военную базу из-за угроз России

2 минуты чтения 13:16

Шведский остров Готланд, который является одним из любимых мест отдыха у жителей европейской страны, почти полностью преобразовался в стратегическую военную базу НАТО на фоне угроз со стороны России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Готланд известен своими живописными пейзажами, которые вдохновляли знаменитого режиссера, девятикратного лауреата премии «Оскар» Ингмара Бергмана. Туристический сезон на острове обычно заканчивается в октябре и местные жители начинают готовиться к зимнему затишью. Но в этом году все изменилось. Сейчас там находится около 300 призывников, которые оттачивают навыки обращения с военной техникой.

Отмечается, что остров занимает крайне выгодное стратегическое положение в центре Балтийского моря. Он контролирует воздушные и морские пути из востока на запад, ведущие к Калининграду и Санкт-Петербургу.

Еще во времена холодной войны на Готланде размещались тысячи шведских солдат, сверхсекретные станции радиоразведки и базы для подводных лодок. После распада Советского Союза остров был демилитаризован, но в последние годы, как отмечается, Россия начала представлять серьезную угрозу для европейской страны. Так, после начала полномасштабной войны в Украине Швеция отказалась от военной независимости и присоединилась к НАТО. Сейчас она продолжает наращивать расходы и усиливать свою оборону. 

«Полк здесь действительно растет. Военное присутствие теперь заметно даже в повседневной жизни», — рассказала губернатор округа Готланд Шарлотта Петри Горницка.

Военное присутствие на курортном острове одновременно радует и беспокоит местных жителей. По данным издания, скопление военных позволяет местным жителям заработать и в сезон затишья. Но другие жители жалуются, что учения создают шум и вызывают тревожные ощущения из-за взрывов и выстрелов на военной базе.

