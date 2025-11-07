EN
Криминал

Россиянин поставил свою жизнь на кон в детской игре и проиграл

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 17:15
Россиянин поставил свою жизнь на кон в детской игре и проиграл

Жителя Свердловской области Сергея Горячевских приговорили к девяти годам заключения за убийство, совершенное при необычных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в мае этого года Горячевских несколько дней провел в компании знакомых в поселке Слобода Туринская. Мужчины продолжительное время выпивали, а, когда стало скучно, решили сыграть в «камень, ножницы, бумага». При этом ставкой в игре они сделали жизнь проигравшего. Победитель, по их договоренности, мог либо убить проигравшего, либо поручить ему убийство третьего человека.

В первой же партии победил Горячевских, и тут же между мужчинами возникла ссора. Горячевских схватил нож, которым ранее резал сало, и трижды ударил им своего оппонента.

После этого, как следует из материалов дела, Горячевских попытался спасти раненого. Он сам вызвал скорую и сообщил, что зарезал человека. Потерпевшего доставили в больницу, однако от полученных ран он скончался.

На суде Сергей Горячевских признал, что нанес знакомому ножевые ранения. Однако он утверждал, что не собирался его убивать. Суд квалифицировал произошедшее как убийство по части 1 статьи 105 УК и приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. По информации пресс-службы, осужденный полностью признал вину и раскаялся.

Ранее СМИ полиция задержала жителя Калининграда, который чуть не убил свою жену во время приготовления закуски. Ссора между супругами вспыхнула, когда мужчина резал бутерброды. На эмоциях он, по его собственному признанию, «развернулся и несильно, тихонечко ее ударил». Пострадавшая самостоятельно вызвала себе скорую помощь.

Фото:Peter Griffin

