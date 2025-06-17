Россиянин чуть не зарезал жену во время приготовления бутербродов

Полиция задержала жителя Калининграда, ударившего жену ножом в спину во время ссоры, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Правоохранители опубликовали видео с задержанным. На нем он рассказывает, что в тот вечер они вместе с супругой «выпивали на кухне» и произошла «обыкновенная ругань». В момент конфликта мужчина резал бутерброды, а его жена стояла к нему спиной. «Я развернулся и несильно, тихонечко ее ударил. Сам удивился, что так спонтанно все произошло», — сказал задержанный.
54–летняя пострадавшая сама вызвала себе скорую помощь после удара ножом, ее увезли в больницу. В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». За это может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, говорится в заявлении регионального управления МВД.
В конце мая в Казани мужчина зарезал бывшую жену на глазах их общего ребенка, которому в тот день исполнилось три года. По данным следствия, обвиняемый в убийстве – гражданин иностранного государства. В близком к силовикам телеграм-канале Shot позже появилась информация, что это гражданин Турции, который вместе с супругой ранее жил в Германии. Позже женщина вернулась в Казань, но он приехал за ней в Россию, снял квартиру в соседнем доме и постоянно преследовал, уговаривая вернуться к нему.
Согласно последним исследованиям, 35% женщин в России хотя бы раз в жизни сталкивались с домашним насилием. В 2023 году Россия также побила собственный «рекорд» по побоям в отношении женщин. Как заявила во время круглого стола в Госдуме уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, более 13 тысяч человек получили наказание по административной статье «Побои».