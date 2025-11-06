Несовершеннолетняя россиянка задушила младенца и оставила его в мусорном ведре хостела

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 16-летней россиянке, которая задушила собственного новорожденного ребенка, сообщает региональная прокуратура.

По версии стороны обвинения, она родила здорового мальчика в одном из городских хостелов, но не захотела заниматься его воспитанием. Девушка задушила его, положила в пакет и оставила тело в мусорном ведре номера.

Труп нашла уборщица в ванной уже после того, как девушка скрылась с места преступления. Суд вынес ей приговор по статье об убийстве новорожденного матерью (ст. 106 УК), девушку приговорили к году и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Ее взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора.

Также по ходатайству прокуратуры было вынесено постановление в адрес учебного заведения, в котором училась приговоренная. По мнению суда, его администрация недостаточно эффективно проводит работу по профилактике нарушений среди несовершеннолетних.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила о гибели младенца в поселке городского типа Васильево — его выбросила из окна пятилетняя девочка. По данным «Аргументов и фактов», она выбросила из окна собственную сестру, которой был 21 день, родителей при этом не было дома.

Очевидцы рассказали журналистам, что услышали крик с балкона третьего или четвертого этажа, после чего увидели падение младенца. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла спасти жизнь девочки.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК). Доклад о ходе расследования запросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, расследование также обещала проконтролировать прокуратура.