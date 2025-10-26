5-летняя девочка выбросила из окна младенца

В поселке городского типа Васильево в Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна младенца. В результате ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК). Прокуратура взяла на контроль расследование дела. Доклад о ходе расследования также запросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка и обращаюсь ко всем родителям: будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра взрослых!» — написал в своем телеграм-канале глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

По данным «Аргументов и фактов», пятилетняя девочка выбросила из окна свою сестру, которой был 21 день. Их родителей в этот момент не было дома: отец находился на работе, а мать ушла из квартиры. Куда именно, неизвестно.

Как пишет издание, прохожие услышали крик с балкона, после чего с третьего или четвертого этажа упал младенец. На место приехала скорая помощь и следователи, но спасти ребенка не удалось. По словам свидетелей произошедшего, у них «подкосились ноги» от увиденного.

Ранее сообщалось, что 16-летнюю школьницу из Омска заподозрили в убийстве своего новорожденного ребенка. В Следственном комитете рассказали, что она сняла номер в гостинице, чтобы родить ребенка и избавиться от него. Тело младенца в номере обнаружила горничная. В ходе предварительного расследования выяснилось, что ребенка, вероятно, задушили. При этом школьница заявила, что не знала о беременности.