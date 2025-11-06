EN
СМИ рассказали о «необычной» диете экс-президента Франции в тюрьме

2 минуты чтения 19:03 | Обновлено: 19:15

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого в конце сентября приговорили к пяти годам заключения, отказался есть тюремную еду и перешел на питание йогуртами. Об этом сообщает Le Point со ссылкой на близких политика.

По данным издания, Саркози осознает, что многие его сокамерники испытывают к нему враждебность. Из-за этого он отказался от любой еды, которую ему дают в заключении. «Он боится, что кто-то мог плюнуть в его еду, а то и хуже…» — сообщило Le Point.

В то же время, как пишет издание, Саркози отказался и от единственного другого способа питаться в заключении — покупать продукты в тюремном магазине и готовить их самостоятельно. «Он даже яйца сварить не умеет! И, кроме того, он принципиально отказывается это делать», — рассказал один из близких бывшего президента Франции, имя которого не называется. По его словам, Саркози питается йогуртами с момента заключения в тюрьму 21 октября.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

В сентябре суд признал Саркози виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года ливийским правительством Муаммара Каддафи. Помимо тюремного срока, Саркози обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. При этом экс-президента Франции оправдали по другим пунктам обвинения — его обвиняли в хищении госсредств, пассивной коррупции и нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Саркози в течение всего судебного процесса отрицал свою вину. Прокуроры требовали приговорить его к семи годам заключения и штрафу в 300 тысяч евро. После вынесения приговора Саркози назвал его «вопиющей ошибкой» и «унижением Франции».

