Интернет и мемы

Соцсети и мессенджеры обязали три года хранить переписки пользователей для ФСБ

2 минуты чтения 15:37 | Обновлено: 16:41

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым обязал интернет-платформы увеличить срок хранения данных пользователей и информации о них самих с одного года до трех лет. На это обратили внимание «Важные истории».

Согласно постановлению, речь идет о данных, связанных с приемом, передачей, доставкой и обработкой голосовых сообщений, текстов, изображений, аудио- и видеоматериалов, а также о сведениях о самих пользователях. По запросу эти данные должны передаваться госорганам, осуществляющим «оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности» России. Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

В документе уточняется, что нововведения коснутся ресурсов, входящих в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). К ним относятся социальные сети, сайты, мессенджеры, файлообменники, сервисы знакомств, доставки еды, такси и СМИ.

Издание напоминает, что с 2018 года, после вступления в силу «пакета Яровой», интернет-сервисы, внесенные в реестр ОРИ, обязаны хранить и по запросу передавать властям данные об обмене сообщениями между пользователями, включая содержание этих сообщений.

В октябре РБК со ссылкой на источники сообщило, что Федеральная служба безопасности обязала банки следить за россиянами. Для этого, как отмечалось, банки до 2027 года должны будут установить системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), предназначеные для хранения переписки, голосовых сообщений и другого контента, передаваемого пользователями в банковских приложениях.

Систему СОРМ называют основным инструментом слежки за россиянами. Ее внедрение началось еще в середине 1990-х годов, а в 2000-х она была распространена не только на телефонные звонки, но и на интернет-трафик. До 2005 года для прослушивания требовалось судебное решение, однако позднее вступили в силу новые правила, позволившие проводить удаленный мониторинг.

Формально силовики по-прежнему обязаны получать санкцию суда, но в «неотложных случаях» они могут сначала получить доступ к данным, а затем в течение суток уведомить суд и запросить разрешение задним числом.

