СМИ: к убийству сбежавшей из России чеченки может быть причастен родственник друга Кадырова из списка Forbes

Накануне телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил со ссылкой на неназванный источник, что из квартиры в Ереване, где 19 октября нашли мертвой сбежавшую из России Айшат Баймурадову, выходил Саидхамзат Байсаров. По данным «Агентства», он является родственником Руслана Байсарова, друга главы Чечни Рамзана Кадырова и одного из самых богатых российских бизнесменов.

Как отмечает издание, о Саидхамзате Байсарове известно немного. «Осторожно, новости» сообщили, что он является сыном бизнесмена из Грозного и в 2018 году был фигурантом дела о финансировании террористической организации «Исламское государство». Тогда с Байсарова сняли обвинения. Также он был фигурантом дел о вождении в нетрезвом виде и грабеже.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

«Агентство» пишет со ссылкой на данные из утечек, что Байсаров был прописан в Москве и в селе Пригородном Грозненского района Чечни. В 2017 году он работал в АО «УСК Мост» и ООО «Саянские магистрали». Также издание подтвердило информацию о деле против Байсарова по статье о грабеже, которое в итоге было закрыто.

Его отцом является Лукман Сулимович Байсаров. По данным «Агентства», он является владельцем строительной компанией «Камелот» в Грозном, а также совладельцем торгующего продуктами ООО «Ведучи холдинг». При этом в контактах одного из своих знакомых он записан как «Брат Руслана Байсарова Рукман».

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

Руслан Байсаров, в свою очередь, является другом Рамзана Кадырова и одним из самых богатых российских предпринимателей. Он в частности входил в список Forbes и в 2019 году занимал в нем 187 место. Его состояние тогда оценивалось в 500 миллионов долларов. Руслан Байсаров, по данным «Агентства», владеет компанией «УСК Мост», в которой работал Саидхамзат Байсаров, и с 2024 года возглавляет ее наблюдательный совет. «Коммерсантъ» называл эту компанию «одним из крупнейших инфраструктурных подрядчиков» в России. «УСК Мост» строила в том числе Русский мост во Владивостоке и участвовала в расширении Транссиба и Байкало-Амурской магистрали.

Кроме того, до 2017 года Руслан Байсаров был владельцем 97% акций в «Саянских магистралях» — в этой компании также работал Саидхамзат Байсаров. Помимо этого, «Агентство» нашло фотографию Саидхамзата Байсарова, на которой он запечатлен вместе со старшей дочерью Руслана Байсарова на ее свадьбе в 2011 году.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Айшат Баймурадова пропала в середине октября. Она перестала выходить на связь после того, как ушла на встречу с подругой, с которой познакомилась в инстаграме. Позже у этой девушки в подписчиках нашли людей из окружения Кадырова. В правозащитной группе СК SOS заявили, что следователям известны личности людей, которые выходили из квартиры, где было найдено тело Баймурадовой. Правозащитники запустили петицию с требованием к властям Армении провести «прозрачное, тщательное и независимое расследование и предпринять все необходимые шаги для

привлечения виновных к ответственности».

«Необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и мотивы, сообщников, организаторов и заказчиков. Расследование должно оставаться независимым и свободным от какого-либо вмешательства или политического давления со стороны российских властей», — говорится в тексте петиции.

4 ноября в Ереване также прошел пикет в память о Баймурадовой. Его организаторы потребовали в том числе пересмотреть закон о «трех днях», из-за которого начало поисков пропавших в Армении задерживается.