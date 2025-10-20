Сбежавшую из Чечни девушку нашли мертвой в Армении

В Ереване на улице Демирчяна обнаружили тело сбежавшей из Чечни и пропавшей несколько дней назад 23-летней Айшат Баймурадовой. Об этом сообщили в полиции Армении. В пресс-релизе сказано, что тело обнаружили накануне. О причине смерти не сообщается, силовики начали расследование.

О пропаже Баймурадовой 17 октября сообщил активист Даниил Чебыкин. По его словам, к тому моменту девушка не выходила на связь третий день. Она уехала из Чечни с помощью правозащитников.

Чебыкин добавил, что, по словам соседей Баймурадовой по квартире, 15 октября девушка пошла на встречу с подругой, с которой познакомилась в инстаграме, и не вернулась домой. Позже в подписчиках этой подруги нашли людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Все эти факты, а также то, что телефон Айшат уже долгое время не отвечает, позволяют предположить, что она могла стать жертвой насильственного возвращения», — написал Чебыкин. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил со ссылкой на знакомых девушки, что она уехала из Чечни из-за домашнего насилия.

Чебыкин добавил, что сбежавшие из России люди, в том числе из-за домашнего насилия, ранее пропадали в Грузии и Европе, а также в российских регионах. Одним из самых громких подобных случаев стала пропажа чеченки Седы Сулеймановой в 2023 году. Ее насильно увезли в Чечню из Петербурга. Правозащитники предположили, что Сулейманову могли убить по приказу приближенного к Кадырову депутата Госдумы Адама Делимханова. Летом девушку объявили в розыск как «пропавшую без вести».