Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом

Дженнифер Энистон официально подтвердила, что состоит в отношениях с гипнотерапевтом и лайф-коучем Джимом Кертисом. Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с партнером и сопроводила его подписью: «С днем рождения, моя любовь. Дорогой».

Этот пост стал первым публичным подтверждением отношений 56-летней звезды сериала «Друзья» и 50-летнего коуча из Лос-Анджелеса. Первые слухи об их романе появились в начале сентября, когда Энистон опубликовала загадочный снимок, на котором неизвестный мужчина сфотографирован со спины. Вскоре Кертис написал у себя в соцсетях, что «снова нашел любовь». А незадолго до этого их сфотографировали вместе во время отдыха на яхте в компании друзей.

По информации People, Энистон и Кертис знакомы давно, но романтические отношения между ними завязались недавно. По словам источников, Кертис добавил в жизнь Энистон умиротворение и позитивную энергию, и актриса теперь «буквально светится от счастья». Как отмечает журнал, Кертис восхищается Энистон и ее успехами в кино и бизнесе и старается во всем ее поддерживать. Летом он сопровождал актрису на презентации ее бренда по уходу за волосами LolaVie, а осенью появился с ней на премьере нового сезона сериала «Утреннее шоу» в Нью-Йорке.

Джим Кертис известен в Лос-Анджелесе как гипнотерапевт, мотивационный спикер и лайф-коуч. Среди его клиентов — супермодель Миранда Керр и телеведущая Крисси Тейген.

The Times отмечает, что после развода Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом в 2005 году поклонники часто называли актрису «бедняжкой Джен» и искренне переживали за нее. Поэтому ее новый роман они восприняли как символ счастливого поворота в личной жизни. Под постом актрисы появились тысячи поздравлений и радостных комментариев от друзей и фанатов.