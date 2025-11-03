EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В сети завирусился танец первой жены чеченца на его свадьбе со второй

2 минуты чтения 16:08 | Обновлено: 16:28
В сети завирусился танец первой жены чеченца на его свадьбе со второй

В Чечне на свадьбе местного жителя со второй женой молодоженов поздравила его первая супруга. Одна исполнила традиционный танец и собрала деньги, подаренные брачующимся гостями свадьбы. Позже она выложила видео поздравления в свой инстаграм и получила тысячи комментариев со словами поддержки, а также негодования в отношении ее мужа.

«А можно, чтобы первая жена вышла замуж — и он так же танцевал перед ее вторым мужем?» — говорится в одном из них. «Надеюсь, ты читаешь все это. Ты не потеряла, ты приобрела. Девушки Кавказа и всего мира тебя поддерживают», — написал другой пользователь. «Станцевала — так станцевала. Это тот самый случай, когда миллионы людей порадовались за первую жену и в то же мгновение почувствовали ее боль», — высказался еще один комментатор.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Как пишет издание «Коса», станцевавшую на свадьбе своего мужа со второй женой женщину зовут Лимда Ибрагимова. Позже в очередном посте она рассказала, что была против того, чтобы ее супруг снова женился, но тот не прислушался к ее мнению и поставил ее перед фактом, причем сделал это за несколько дней до того, как Лимда должна была родить ему вторую дочь.

Свадьба, на которой она поздравила мужа и его новую избранницу, прошла спустя месяц после родов. После публикации видео с танцем на страницу Ибрагимовой в инстаграме подписались 640 тысяч человек.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Сама она поблагодарила пользователей за добрые слова и поддержку. «Я не была готова к такой внезапной популярности. Один танец, прожитый на пределе эмоций, стал достоянием всего мира. Когда миллионы женщин ждут от тебя слов, хранить молчание — неэтично. Поэтому скажу одно — спасибо. Спасибо каждой, кто писал, поддерживал и посылал добрые слова», — написала она.

Согласно действующему российскому законодательству, многоженство в России запрещено. Однако фактически соответствующие положения закона не применяются в отношении жителей Чечни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@lifedagestan / Instagram

Посмотрите другие материалы

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой