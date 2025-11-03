В сети завирусился танец первой жены чеченца на его свадьбе со второй

В Чечне на свадьбе местного жителя со второй женой молодоженов поздравила его первая супруга. Одна исполнила традиционный танец и собрала деньги, подаренные брачующимся гостями свадьбы. Позже она выложила видео поздравления в свой инстаграм и получила тысячи комментариев со словами поддержки, а также негодования в отношении ее мужа.

«А можно, чтобы первая жена вышла замуж — и он так же танцевал перед ее вторым мужем?» — говорится в одном из них. «Надеюсь, ты читаешь все это. Ты не потеряла, ты приобрела. Девушки Кавказа и всего мира тебя поддерживают», — написал другой пользователь. «Станцевала — так станцевала. Это тот самый случай, когда миллионы людей порадовались за первую жену и в то же мгновение почувствовали ее боль», — высказался еще один комментатор.

Как пишет издание «Коса», станцевавшую на свадьбе своего мужа со второй женой женщину зовут Лимда Ибрагимова. Позже в очередном посте она рассказала, что была против того, чтобы ее супруг снова женился, но тот не прислушался к ее мнению и поставил ее перед фактом, причем сделал это за несколько дней до того, как Лимда должна была родить ему вторую дочь.

Свадьба, на которой она поздравила мужа и его новую избранницу, прошла спустя месяц после родов. После публикации видео с танцем на страницу Ибрагимовой в инстаграме подписались 640 тысяч человек.

Сама она поблагодарила пользователей за добрые слова и поддержку. «Я не была готова к такой внезапной популярности. Один танец, прожитый на пределе эмоций, стал достоянием всего мира. Когда миллионы женщин ждут от тебя слов, хранить молчание — неэтично. Поэтому скажу одно — спасибо. Спасибо каждой, кто писал, поддерживал и посылал добрые слова», — написала она.

Согласно действующему российскому законодательству, многоженство в России запрещено. Однако фактически соответствующие положения закона не применяются в отношении жителей Чечни.